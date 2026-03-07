我是廣告 請繼續往下閱讀

▲菊池雄星（右）的老婆菊池瑠美曾是體育主播。（圖／翻攝自IG@_rumi.kikuchi_）

2026世界棒球經典賽（WBC）日韓大戰今（7）晚6點開打，2局下半日本投手菊池雄星上場時，畫面一直切到場邊一名留著飄逸長髮、五官深邃的漂亮女生，原來她是菊池雄星的老婆菊池瑠美，兩人是相差5歲的姐弟戀，由於菊池瑠美過去曾是體育主播，為了職業道德，曾拒絕菊池雄星的追求，後來結婚後也辭掉主播的工作。菊池雄星在2局下半登場投球，畫面不時切到場邊一名長捲髮的美女，帶著可愛的孩子露出燦爛笑容，馬上在社群平台引來討論，事實上，她是菊池雄星的老婆菊池瑠美。39歲的菊池瑠美比菊池雄星大5歲，大學時曾擔任雜誌模特兒，還是NHK體育節目的主播。據悉，菊池雄星當年是看了菊池瑠美的節目對她一見鐘情，但當他鼓起勇氣約菊池瑠美約會時，卻被她拒絕，因為她認為，自己是體育主播，若和球星交往違背了職業道德，不過後來她仍不敵菊池雄星的猛烈追求，最終仍點頭交往，她也因此辭掉主播工作。菊池雄星2016年求婚成功，同年6月結婚，但兩人的感情相當低調，也是過了很久才被日媒公開。