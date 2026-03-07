我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）備受矚目的「日韓大戰」於今日（7日）正式開打，日本隊先發投手菊池雄星（Yusei Kikuchi）首局意外陷入大亂調，遭到南韓打線連續安打痛擊失掉3分。面對老隊友的危機，大谷翔平（Shohei Ohtani）在休息室也顯得相當焦急，被捕捉到頻頻向教練確認菊池的投球數。南韓隊總教練柳志炫在賽前受訪時便展現有備而來的自信，強調已針對菊池雄星的投球數據進行深度分析。柳志炫指出，菊池面對右打者的被敲出強擊球比例（Hard Hit）高達43%，且主要球種為滑球，因此南韓隊特別安排了威特康（Shay Whitcomb）與金慧成（Hye-Seong Kim）等選手強化打線彈性。這套策略在開賽後立即奏效，南韓首棒金倒永（Do Yeong Kim）先敲出左外野安打，二棒喬漢（Jahmai Jones）補上中外野安打，隨後李政厚（Jung Hoo Lee）揮出適時安打奪下第1分。菊池雖然一度穩住陣腳取得兩出局，但仍被南韓隊6棒文保景（Bo Gyeong Moon）掃出2點適時二壘安打。菊池首局共耗費22球，丟掉3分。根據現場轉播單位《日本放送》的詳細報導，在菊池雄星陷入苦戰時，日本隊一壘側的休息室氣氛相當嚴肅。大谷翔平被觀察到主動走向教練並詢問：「現在投幾球了？」。由於WBC預賽設有單場65球的強制投球數限制，大谷此舉顯見其對菊池續航力及後續投手調度的極度關切。南韓隊此役派出高永表（Ko Young-pyo）先發也引發討論。柳志炫教練解釋，這是在沖繩春訓最後階段重新制訂戰略後的結果，認為高永表是目前應對日本隊的最優選擇。他也觀察到日本隊打線在經過大阪強化賽後，整體狀況已恢復到最佳，特別是昨日對中華隊繳出3安5打點的大谷翔平，是南韓隊全力防範的對象。目前比賽仍在進行中，日本隊在1局下已靠著鈴木誠也的兩分砲將比分追至2:3，這場傳統宿敵之戰的後續走向，將直接牽動分組晉級情勢。