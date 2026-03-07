我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，於3月2日及3日的屠宰衛生檢查中，發現來自雲林縣水林鄉的兩批紅羽土雞出現紅腳、脾臟腫脹等異常病徵。防疫所隨即啟動回溯機制，對來源場實施移動管制並採樣送驗，經農業部獸醫研究所檢驗確認，該兩起案例均檢出H5N1亞型高病原性禽流感。防疫所今（7）日完成清場處置，兩案場分別撲殺6000隻與1.8萬隻，合計共2.4萬隻禽隻。縣長張麗善表示，養禽業者應隨時觀察場內狀況，若發現禽隻有異常死亡、飲水或攝食量下降等疑似症狀，必須立即主動通報防疫機關，絕不可隱匿疫情。依據《動物傳染病防治條例》，若經查獲隱匿未通報者，最高可處以新台幣100萬元罰鍰，且場內遭撲殺之禽隻將一律不予補償；針對本次案例，相關單位後續將進一步調查釐清飼主是否涉及隱匿疫情。防疫所所長廖培志呼籲，業者務必落實禽場各項生物安全措施。為防止禽流感病毒擴散，防疫所已加強案例場半徑3公里內周邊公共環境的消毒作業，特別是水林鄉內約68處禽場周邊，並同步展開半徑1公里內禽場的採樣監測作業，力求在第一時間掌握病毒動向，防堵疫情蔓延至其他場域。