美國與以色列針對伊朗實施大規模打擊行動，戰火波及位於印度洋的伊朗軍艦，在美方證實用魚雷擊沉伊朗軍艦「德納號」（IRIS Dena）後，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今（7）日詳細說明了印度洋上伊朗軍艦的動態，並證實印度已經允許伊朗軍艦「拉萬號」（IRIS Lavan）停靠在科欽（Kochi）港口，稱這是出於人道主義考量。
根據《新德里電視台》報導，蘇杰生7日在國際論壇「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）上談及伊朗軍艦在印度洋被美軍擊沉的風波，蘇杰生表示有3艘伊朗軍艦前來參加印度主辦的國際軍演與閱艦儀式，「結果在某種程度上被捲入了錯誤的事態之中」。蘇杰生稱接到「拉萬號」的靠港請求後，印度在3月1日回覆同意，之後「拉萬號」又花了幾天時間才順利駛入科欽港口。
蘇杰生強調，印度的做法是出於人道主義考量，並稱斯里蘭卡也遇到類似的情況，並做出了類似的決定，「遺憾的是其中一艘船沒能挺過去」，蘇杰生表示，「撇開法律問題不談，我認為我們做了正確的事」。
3艘伊朗軍艦的命運各不同，「德納號」遭到美軍擊沉造成至少87人死亡，還有多人受傷與失蹤；「拉萬號」則是被印度收留，順利停靠在科欽港；「布什爾號」（IRIS Bushehr）也被斯里蘭卡當局接管安置，大部分船員都已被轉移到陸上的海軍營區。
蘇杰生表示，對於印度洋這起風波，社群媒體上有很多爭論，但是印度洋一直都有外國軍隊存在，迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）自1970年代初就設有美英聯合軍事基地，蘇杰生說外國軍事設施的存在就是「印度洋現實」的一部分。
