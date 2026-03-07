我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼企業工會理事長楊乙記致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.07)

▲中鋼公司董事長黃建智致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.07)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.07)

中鋼公司與中鋼企業工會於今(7)日，在高雄市鳳山區衛武營都會公園榕園廣場，舉辦公益家庭日活動，以增進親子關係，吸引4萬多位員工及眷屬參與此一公益家庭日活動，現場充滿歡聲笑語，洋溢著溫馨歡樂的氣氛，並在摸彩助興下，為整個活動掀起高潮。中鋼公司與中鋼企業工會公益家庭日活動，是由中鋼公司董事長黃建智與中鋼企業工會理事長楊乙記共同主持，有立法委員許智傑、林岱樺、賴瑞隆、柯志恩、高雄市議會秘書長黃錦平、副議長曾俊傑、議員曾麗燕、郭建盟、陳慧文、何權峰、黃文志、湯詠瑜、黃彥毓、林智鴻、議員參選人鄧巧佩、黃敬雅、前議員陳致中、高雄市政府勞工局局長江健興、毒品防治局主任秘書張秋文等人，以及員工及眷屬與會。中鋼企業工會理事長楊乙記表示，中鋼企業工會每年均舉辦家庭日活動，以增進會員團結，以及會員親子間的交流與感情，期盼藉此活動傳遞公益的價值，為社會注入正能量，並感謝中鋼公司董事長黃建智對中鋼企業工會與員工的鼎力支持，以及全體會員對工會的信任與肯定，共同實踐了互助互惠精神，更攜手員工在衝刺事業之餘，投身公益，共創幸福職場與溫暖社會。中鋼公司董事長黃建智指出，中鋼企業工會每年舉辦大型公益家庭日，同仁可以攜家帶眷來戶外同歡，增進向心力，也促進家庭和樂，而員工的權益不止工會爭取，公司也會積極來推動，讓員工可以安心樂業，盼員工繼續攜手努力，也感謝員工眷屬的支持，讓家人無後顧之憂為中鋼貢獻。高雄市政府勞工局局長江健興說，中鋼企業工會向公司爭取各項勞工權益與制度提升總是不遺餘力，創造優於業界的好福利，而一旦公司遇外部問題，就和公司站在一起打拼，對外共同處理，堪稱工會的模範。中鋼公司與中鋼企業工會公益家庭日活動，除了文創商品與美食市集、氣墊城堡樂園、趣味童玩免費暢玩，還有街頭藝人互動演出、闖關遊戲攤位，精彩舞台表演等，展現會員凝聚力，更吸引不少市民共聚同歡。讓中鋼員工攜家帶眷玩得不亦樂乎，連路過民眾也一同遊玩其中。楊乙記說，中鋼公司企業工會此次攜手創世基金會、罕見疾病基金會、中華安德烈慈善協會、正德社會福利慈善會等多家公益團體，共同打造愛心公益市集，展現社會關懷與慈善助人的溫暖精神，除了會員參與外，也吸引市民共襄盛舉。