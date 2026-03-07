今彩539第115000060期今（7）日晚間8點30分開獎，今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分固定進行，頭獎獎金最高達800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月7日（週六）開出的今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，讓彩迷快速查詢開獎獎號，快來看看今晚是否會被幸運之神眷顧吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡3月7日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼

今彩539：15、17、18、34、36。
39樂合彩：15、17、18、34、36。

3星彩：2、3、3。
4星彩：4、4、3、5。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分固定進行，頭獎獎金最高達800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一。（圖／記者葉政勳攝）
▲今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分固定進行，頭獎獎金最高達800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一。（圖／記者葉政勳攝）
今彩539玩法一次看！投注規則、中獎方式、獎金

今彩539是一種樂透型遊戲，民眾需從01至39的號碼中，任選5個號碼進行投注。開獎時，開獎單位會隨機開出5個號碼，這一組即為該期今彩539的中獎號碼。若本期所選的5個號碼中，有2個以上（含2個號碼）對中當期開出的5個號碼，即可視為中獎。

今彩539對中2個號碼即為肆獎，獎金為50元；對中3個號碼則是參獎，獎金300元；貳獎需對中4個號碼，可獲得新台幣2萬元獎金；5個號碼全數對中即為頭獎，單注最高獎金800萬元。不過，每一期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。

▲今彩539單注最高獎金800萬元，5個號碼全數對中即為頭獎。（圖／記者張嘉哲攝）
▲今彩539單注最高獎金800萬元，5個號碼全數對中即為頭獎。（圖／記者張嘉哲攝）
相關新聞

大樂透3/6頭獎1.6億元！今彩539獎號、3星彩、4星彩最新號碼一覽

威力彩3/5驚蟄開獎！「頭獎2億元、今彩539獎號、開獎直播」一覽

今彩539開獎了！3/4最新獎號查詢　39樂合彩、3星彩、4星彩一次看

大樂透3/3元宵節開獎！1.1億頭獎、春節加碼、今彩539獎號一次看