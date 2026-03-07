我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平再次證明了自己就是現代棒球之神！這不容反駁。連續兩場比賽，只要他想，他似乎就可把球轟出去。這個舞台上不是沒有其他大聯盟球員，但他就是鶴立雞群，第二場比賽還沒打完，他已經有4安6打點，正在全力Carry這場奇怪的日韓打擊戰。這一場比賽高永表對大谷投得很閃，首打席四壞球保送，第二打擊同樣不打算認真對決，前兩球都是70幾mph的曲球，放在外角，一好一壞，大谷翔平都沒有出手，但同樣的曲球高永表再度投進來到內角時，大谷就不留情地掃出到看台外了。這簡直和昨天鄭浩均的情況一模一樣，同樣是有一個不錯的開始，看起來狀態和執行力也不錯，韓國這一場甚至在首局就得到3分，但大谷真的是完全不同境界的怪物。這就是大谷翔平最珍稀的能力，他的適應能力極強，你不能同一個球種對他產生同樣的壓制力，2024年MLB季後賽所有球隊都嘗試用左手側投對付他，大都會馬奈亞（Sean Manaea）是其中的佼佼者，前五次對決都以三振取勝。但第6次交手，他連續投了5顆伸卡球，結果就被大谷敲出安打。這還是去年他在世界大賽打到第七場，還在春訓階段的大谷翔平，結果就直接宰制亞洲職棒的強投，把他們都打成了發球機。而大谷的人格魅力更是在這場比賽表露無遺，在他的帶動之下，日本每一名球員都被灌注了信心，相信自己可以擊敗任何對手，2023年WBC是如此，2025世界大賽也是如此。昨天大谷翔平敲出滿貫砲之後，日本隊攻勢就一發不可收拾，中華隊潰不成軍；今天大谷翔平開轟之後，日本隊攻勢一發不可收拾，韓國隊從3：2領先到3：5落後，單局被敲了3轟。這是大谷翔平在 WBC 生涯的第 3 支全壘打（2023年 1支、2026年2支），追平了中田翔與筒香嘉智共同保持的日本球員WBC通算最多全壘打紀錄。谷翔平在擊出追平轟回到休息室後，特別與神情落寞的前輩菊池雄星相擁，展現兩人深厚的學長學弟情誼。菊池確實該給學弟一個大抱抱，日韓對決、又是在WBC？輸球不是簡單畫一個黑星而已，他真的要請大谷翔平好好吃頓飯。當然中華隊也要謝謝大谷，因為今天韓國若贏球，我國基本上無緣晉級八強了。也難怪韓國要用高永表、而非柳賢振投日本這場，畢竟挾著國際賽27連勝被斷復仇氣勢的日本隊，那種凝聚力和決心實在太恐怖了。