伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今（7）日在伊朗國家電視台發表談話，對遭到伊朗攻擊的鄰國致歉，並稱除非有國家率先對伊朗發動攻擊，否則不會再攻擊鄰國。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，「伊朗已向其中東鄰國道歉並投降」，稱伊朗之所以如此表態，完全是因為美國與以色列持續不斷的攻擊，把伊朗打得落花流水。川普還預告將持續猛烈打擊伊朗。川普最新在個人社群平台Truth Social發文表示，「伊朗如今被打得落花流水，已向其中東鄰國道歉並投降，並承諾今後不會再向他們開火。這項承諾之所以做出，完全是因為美國與以色列持續不斷的攻擊。他們原本企圖接管並統治整個中東」。川普說這是數千年來伊朗第一次輸給周邊的中東國家，「他們說：『謝謝你，川普總統。』我回答：『不客氣！』」。川普強調，如今伊朗已不再是「中東的惡霸」，而是「中東的輸家」，而且在未來數十年都將如此，「直到他們投降，或者更可能的是徹底崩潰！」川普最後預告，「今天伊朗將遭到非常猛烈的打擊！由於伊朗的惡劣行為，一些此前未被列為打擊目標的地區與群體，如今也正在被嚴肅考慮納入全面摧毀與必然死亡的打擊範圍」。