我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Wee威易各館皆有不同規模的專業會議室，不論是舉辦企業培訓、商務論壇或學習講座等，都非常合適。（圖／Wee威易聯合辦公室提供）

▲ 博愛二館大面積共用空間，創造出高質感的辦公日常。（圖／翻攝畫面）

▲中正館27樓已開放進駐，歡迎追求高品質辦公環境的企業主與自由工作者預約參觀，親身感受這座高雄最迷人的高空辦公新境地。（圖／翻攝畫面）

高雄中正路上的Wee威易聯合辦公室經營共享空間在南台灣已十年，從中正28樓、博愛二館，到今（7）日舉行開幕茶會的中正27樓，始終秉持著「願車馬輕裘與朋友共」的理念，打造辦公空間不只考量「坪效與利潤」，更是將自己真心覺得舒適、好用的環境，與每一位打拚的創業者共享。Wee威易的每一館都有不同的特色。以中正28樓為例，有鑑於上班族經常人手一杯咖啡，老闆也愛喝咖啡，於是將咖啡廰引入空間，並由專業手沖咖啡師進駐。讓原本想讓靜謐的工作氛圍，能更添舒適怡人的鬆弛感。中正館27樓則是Ｗee威易的全新空間，這次將「使用者體驗」推向新高度，不惜重本斥資近2000萬進行全面改造，以「全時段冷暖空調」與「高規格空間美學」為核心。其中最大亮點，便是全面導入獨立冷暖空調。有別於傳統商辦受限於大樓冷氣時間，未來27樓的夥伴無論週末或日夜加班，都能隨心掌控專屬的舒適溫度，且無須負擔額外空調費用。另外，27樓空間設計亦強調「光線美學」，採用反射光源與大面積共用空間，創造出高質感的辦公日常。位於高雄商業中軸線的Wee威易，擁有自帶商業底蘊的「黃金門牌」，更為企業主省下了龐大的裝修、硬體與行政人事成本。Wee 威易擁有極高的租戶黏著度，從早期遊學代辦、新創企業，到如今的跨國公司台灣辦公室、工程團隊、精品美容等，不少租戶自2016年進駐至今，都擁有極高的租戶黏著度。除了個人座位與獨立辦公室外，Wee威易各館皆有不同規模的專業會議室，不論是舉辦企業培訓、商務論壇或學習講座等，都非常合適。而自2016年起，Wee威易也已舉辦過近50場知名作家簽名會，並長期支持讀書會、新書分享會等文化活動，具備深厚強大的「社群能量」。Wee威易持續透過空間優化與異業結盟（例如與高雄在地質感品牌合作），為辦公空間帶來更多的實質價值。而目前中正館27樓已開放進駐，歡迎追求高品質辦公環境的企業主與自由工作者預約參觀，親身感受這座高雄最迷人的高空辦公新境地。