▲經典賽日本隊外野手鈴木誠也，單場敲出2支全壘打，也將韓國隊先發投手高永表打退場。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，日本隊今（7）日晚間6點在東京巨蛋對上韓國隊，稍早，3局上半，大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚接連打出全壘打，直接扭轉局勢，日本從落後變成領先，讓正在當地餐廳用餐的台灣人歡聲雷動，網友說：「笑死！日本人可能會以為台灣在打！」棒球粉專「taiwaningla」分享一段影片，透露自己正在銀座的大閘蟹吃到飽餐廳用餐，有趣的是，日韓大戰來到3局上半時，大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚接連敲出全壘打，單局擊出三轟，讓原本比數3：2、暫時領先的韓國，直接輸掉2分，以3:5落後日本，讓餐廳頓時響起台灣人的歡呼聲。事實上，正在東京巨蛋進行的日韓大戰，對今天拿下首勝的中華隊而言，日本獲勝才是最理想的結果，若日本擊敗韓國，將使韓國戰績變成1勝1敗，保留中華隊後續擊敗韓國後形成「三隊互咬」局面的可能性。據WBC晉級規則，當多隊戰績相同時將比較失分商數，因此中華隊不僅需要日韓戰分出勝負，更要在明天對韓國的比賽中取勝並盡量壓低失分，才能在失分商數的計算中佔據優勢 。對中華隊最有利的劇本是日本擊敗韓國、韓國隨後擊敗澳洲，最終形成中華隊、韓國、澳洲三隊同為2勝2敗的局面。此時將進入失分商數的殘酷比較，中華隊明晚對韓國的比賽內容將成為關鍵，必須以小幅差距獲勝才能最大化晉級機會。若韓國今晚擊敗日本，則韓國將掌握晉級主動權，中華隊即使擊敗韓國也可能因失分商數劣勢而遭淘汰，因此今晚日韓戰的結果將直接決定中華隊命運是否掌握在自己手中 。