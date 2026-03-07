國外一對夫妻日前購買二手家具時，竟意外發現沙發裡竟藏著一隻橘貓，女子薩曼莎（Samantha Hardin）在TikTok表示，她和丈夫向一名同事買下一張二手沙發，沒想到沙發搬回家後竟出現「隱藏贈品」，同事寄養的小貓Cheeto居然躲在沙發內一起被帶走，相關畫面曝光後立即爆紅，不少網友留言笑喊：「買沙發送貓咪超值贈品！」
買二手沙發收到「驚喜贈品」！她打開傻眼：怎會有貓
薩曼莎分享，她與丈夫向同事購買二手沙發，沒想到沙發搬進家中後，她開始注意到家裡的狗狗對這張新家具異常感興趣，一直圍著沙發聞個不停。起初她以為只是沙發上殘留了小貓氣味，才會吸引狗狗注意，並沒有多想。
然而不久之後，薩曼莎開始聽見沙發內部傳來微弱的聲音，讓她感到有些不對勁。於是她翻開沙發的一部分檢查，這才發現裡面真的藏著一隻貓，確認正是同事幫忙寄養的小橘貓Cheeto。
為了確保小貓安全，薩曼莎與丈夫花了約兩個小時，小心翼翼地安撫並嘗試接近牠，最後才成功把Cheeto從沙發中救出。所幸小貓並未受傷，後續也順利回到原主人身邊。
這段過程被拍成影片分享到網路後迅速爆紅，累積超過120萬次觀看，許多網友看到後紛紛留言開玩笑說，「又是橘貓」、「買沙發送免費貓咪」、「收過最棒的贈品」、「 顧客：我沒買貓啊」，讓這起意外事件在網路上掀起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
薩曼莎分享，她與丈夫向同事購買二手沙發，沒想到沙發搬進家中後，她開始注意到家裡的狗狗對這張新家具異常感興趣，一直圍著沙發聞個不停。起初她以為只是沙發上殘留了小貓氣味，才會吸引狗狗注意，並沒有多想。
然而不久之後，薩曼莎開始聽見沙發內部傳來微弱的聲音，讓她感到有些不對勁。於是她翻開沙發的一部分檢查，這才發現裡面真的藏著一隻貓，確認正是同事幫忙寄養的小橘貓Cheeto。
這段過程被拍成影片分享到網路後迅速爆紅，累積超過120萬次觀看，許多網友看到後紛紛留言開玩笑說，「又是橘貓」、「買沙發送免費貓咪」、「收過最棒的贈品」、「 顧客：我沒買貓啊」，讓這起意外事件在網路上掀起熱議。
@mrs_samanthahardin My husband thought I was crazy because I kept telling him I heard a cat… until I finally located it in the couch 😭😂 the guy didn’t answer and it was late when I finally found it so after we got it out I had to put it in a cage to keep my dogs away. Thankfully my daughter let her go back to her home with no tears! #FunnyVideos#Cats#FunnyAnimals#CatsOfTikTok
♬ original sound - ♱