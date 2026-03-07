我是廣告 請繼續往下閱讀

026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）持續在東京巨蛋進行，晚間賽事由衛冕軍日本武士隊交手韓國隊，此役可說是「全壘打大賽」，前5局雙方總計敲出5轟，以5：5平手。7局下日本隊靠著韓國隊投手群的連續保送以及吉田正尚的適時安打，取得3分領先，暫時以8：5領先。面對日本隊先發投手菊池雄星，韓國隊開局就展開猛烈攻勢，金倒永、瓊斯（Jahmai Jones）、李政厚連續3支安打先馳得點，雖然菊池連續解決安賢民、惠特康（Shay Whitcomb），但被文保景敲出反方向清壘二壘安打，韓國隊取得3：０領先。不過日本隊的反擊來的很快，1局下面對韓國隊先發投手高永表，大谷翔平選到保送，一出局後，鈴木誠也在滿球數的情況下，敲出右外野方向的2分砲，一棒替日本隊追回2分，首局打完，日本隊以2：3落後。日本隊攻勢再起，大谷在一出局後站上打擊區，鎖定高永表投出內角曲球，一棒將球送上右外野看台，球衣打出去，大谷就帥氣展現「確信步」，並且要隊友「冷靜」，這支陽春砲，助日本隊追平比分。高永表挨轟後雖然三振近藤健介，但馬上又被鈴木誠也敲出此役第2轟，韓國隊左外野手瓊斯放棄追球，只能看著小白球飛上左外野看台。高永表單場挨3轟後退場休息，接手的趙丙炫一登板，也挨了吉田正尚的全壘打，日本隊單局3轟，取得5：3領先。日本隊在4局上換投，菊池退場，換上伊藤大海，不過一登板先對金周元都出保送，一出局後遭到金慧成狙擊，右外野2分砲幫助韓國隊追平比分，雙方形成2：2平手。前6局日本隊與韓國隊戰成5：5平手，7局下日本隊攻勢再起，牧秀悟選到保送，牧原大成上場代跑，靠著隊友推進進佔三壘，兩出局輪到大谷翔平打擊，韓國隊選擇不硬拚，提出故意四壞球保送。隨後韓國隊換上金榮奎「拆彈」，卻連續送出2次保送，免費送給日本超前分，又被吉田正尚敲出中間方向穿越安打，日本隊拉開比賽，取得8：5領先。