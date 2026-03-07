我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉舒華開玩笑擔心大巨蛋天花板，會被歌迷的應援聲喊破。（圖／讀者提供）

舒華帶頭玩「我是誰」 被雨琦反嗆

i-dle火辣事業線全開 金曲《Mono》《Nxde》連發

▲小娟的服裝，是今晚最火辣的，事業線讓人噴鼻血。（圖／讀者提供）

南韓人氣女團i-dle今（7）日晚間7點首度登上台北大巨蛋，舉辦《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》演唱會，成為第一組在大巨蛋開唱的韓國女團，超過3萬名Neverland塞爆全場。演唱會開場接連帶來《Mono》、《Nxde》等熱門曲目後，現場氣氛一路升溫，「台灣女兒」葉舒華更突然帶頭拋出招牌互動哏「大家好我是誰？」萬人齊聲喊Minnie、薇娟、小娟、雨琦等人名字的畫面，直接把氣氛推到最高點。舒華率先玩起「大家好我是誰？」這段互動也讓每一位成員輪流體驗「被萬人喊名字」的震撼感，她準備喊出之前，還要大家清嗓子、幽默問工作人員天花板o不ok，會不會被聲量掀開，讓雨琦忍不住嗆她：「好了啦！」之後舒華喊完，全場不負眾望回喊「葉舒華」。接著輪到雨琦時，她先搞笑說自己其實不用介紹，「因為我是Super Star宋雨琦」，依舊讓全場照樣大聲喊名。之後Minnie、薇娟、小娟也輪流玩起「大家好我是誰？」橋段，熱愛學中文的Minnie成功聽到全場喊出名字後開心到小跳步，大巨蛋3萬人也嗨到不行。其實「我是誰？」這個經典哏，最早是舒華在去年（2025）在高雄世運主場館AAA頒獎典禮舞台上創造的名場面，當時她自我介紹時，突然對全場丟出一句「我是誰？」結果5萬名觀眾瞬間齊聲喊出「葉舒華！」在場沒有一位觀眾不認識她，整個場館回音震天，讓不少韓國藝人都露出驚訝表情，那段影片之後在社群瘋傳，累積至少600萬觀看，也變成粉絲之間最愛玩的經典梗。今晚i-dle演唱會以新歌《Mono》震撼開場，Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華5人身穿黑色系鑲鑽造型，從升降台帥氣登場，每一位大長腿放送不藏私，特別是小娟更豪放事業線，全員接著連唱《Nxde》、《Ohmygod》等人氣曲目，Minnie還帶來SOLO舞台《HER》，舞台辣度一段比一段高，現場尖叫聲幾乎沒停過。