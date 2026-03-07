我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）今（7）日晚間於東京巨蛋迎來另一場全亞洲矚目的重頭戲「日韓大戰」。不過，在這場宿敵對決正式開打前，原訂將出席擔任開球嘉賓的日本首相高市早苗，在開賽前夕緊急宣告「取消參加」，而背後牽扯的竟是遠在中東的緊繃地緣政治危機。根據最新消息，高市首相原本對於參與這場日本武士隊迎戰韓國隊的經典賽事抱持著極高的熱忱，並早已進入最終的行程調整階段。有趣的是，由於高市首相近期手部受傷，無法像傳統開球嘉賓那樣順利將球投出。為了讓首相能順利參與這場棒球盛宴，主辦單位與幕僚絞盡腦汁規劃了極具創意的「B計畫」；包含讓首相直接拿起球棒，以「打者」的身分站上打擊區參與儀式；或是讓她走到本壘板後方，霸氣地為這場日韓大戰喊出「Play Ball（比賽開始）」。不過，這場精心籌劃的首相棒球秀，最終仍敵不過殘酷的國際政治現實。高市首相在最後一刻拍板決定缺席，讓東京巨蛋少了一抹政治巨頭的星光。針對這項突如其來的變卦，日本政府相關人士向媒體吐露了極為沉重的內幕：「這應該是受到近期『伊朗情勢』驟變的影響，首相才作出了不參加的最終判斷。」