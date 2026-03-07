我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽今(7)日中華隊展現驚人火力，比賽最終以14比0在7局提前「扣倒」捷克隊，成功奪下首勝。行政院長卓榮泰在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下，低調保密地抵達日本東京巨蛋觀賽，為台灣英雄應援。東吳大學政治學系副教授陳方隅指出，這是1972年台日斷交以來，首度有台灣「現任行政院長」公開出現在日本領土，恐怕連中國都始料未及。陳方隅在臉書發文表示，行政院長卓榮泰能在此時出現在東京，讓他感到「有點誇張」，更直言「中國大概也想不到吧」。他提及，近日網路上出現批評政治人物不應去看球的聲浪，他懷疑背後有特定素材來源在操作輿論，「更好笑的是說什麼立委去看棒球不參加會議的更好笑」，調侃藍白兩黨，過去半年刻意不審預算、不討論重大法案的狀況，會期中出國的例子也不在少數，甚至還有立委開會開一半，跑去中國聽王滬寧訓話的例子。雖然卓榮泰此次行程相當低調、保密，假日當天來回，能夠親自飛往東京，更有台日之間的高度默契才能成行，除了棒球場上勝負外，台日關係進展更格外引人關注，至於後續是否會引起中國反彈，仍有待後續觀察。