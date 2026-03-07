我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）開打，行政院長卓榮泰今（7）日現身東京巨蛋觀賽，創下台日斷交後，現任閣揆赴日的首例。據了解，卓揆這次「快閃東京」行程，是搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，並於晚間返台。卓榮泰上午赴日觀看台捷大戰，創下台日斷交後，現任行政院長訪日的首例。據了解，卓榮泰此次訪日行程相當低調、保密，上午抵達東京後，在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。有媒體報導，卓榮泰今清晨6時30分左右，搭乘華航班機，從空軍松指部專機停機坪出發，並於當地時間上午9時30分左右抵達羽田機場；卓榮泰觀賞台捷大戰後，於當地時間7時36分搭乘專機離開，預計台北晚間9時左右抵達國門。據悉，卓榮泰現身球場時，相當低調，穿著輕鬆，戴著棒球帽觀賽，並未待完全程，在看到第七局上半場結束後，便先行離開。對於卓榮泰赴日行程，政院人士私下表示，這是院長私人行程，假日當日來回，沒有其他評論。