2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今（7）日晚間東京巨蛋上演血脈賁張的世仇對決「日韓大戰」。儘管日本隊大聯盟神獸群火力驚人，但在韓國隊陣中，卻有一位「大聯盟級神顏」的男神徹底搶走了全場目光！韓國隊長、效力於舊金山巨人的外野手李政厚，不僅在首局就敲出重傷害的安打，他那逆天的超高顏值與特殊的「名古屋出身」背景，更在社群網路上掀起海嘯般的暴動討論，絕對是中華隊明（8）日抗韓生死戰必須嚴加看管的頭號對手。面對日本隊擁有大聯盟資歷的先發投手菊池雄星，擔任韓國隊「第3棒、中外野手」的李政厚毫無畏懼。在一局上半無人出局、一三壘有人情況下，他大棒一揮，硬生生將一顆高達154公里的極速直球推向左外野形成安打，為韓國隊首開紀錄。除了場上的恐怖殺傷力，年僅27歲、連續兩屆代表韓國出征WBC的李政厚，在X（前推特）上引發的最大討論，竟然是他那超犯規的頂級顏值。賽事轉播期間，日本網路社群瞬間被李政厚的帥氣特寫給徹底洗版。大批球迷與櫻花妹瘋狂發文：「李政厚，拜託你只有臉長得帥就好（球技不要這麼猛）！」、「這顏值根本比韓國偶像還要帥了吧？」、「打球的姿態簡直像在拍電影！」伴隨著這股男神旋風，李政厚超狂的身世背景也隨之被日本網友大起底。他的父親正是1998年到2001年間，效力於日本職棒中日龍隊的韓國傳奇名將「風之子」李鍾範。許多資深日本球迷翻出維基百科的資料，看著上面寫著的出生地，忍不住陷入深深的回憶殺：「原來他是李鍾範的兒子！現在居然是大聯盟球員還是韓國隊長，我完全不知道啊！」、「看到那燦爛耀眼的『名古屋出生』幾個字，真的讓人感慨萬千啊……」。