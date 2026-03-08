記得儲水！台灣自來水公司最新公告表示，3月9日（週一）上午起在桃園市、雲林縣、台南市、高雄市、台東縣等5縣市部分地區將實施停水作業，原因包含民生斷管連絡、遷移消防栓、停水封閉測試等，高雄市、台東縣部分地區最長停水時間為8.5小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月9日上午起停水影響範圍與時間懶人包，提供給民眾一次掌握，提醒影響地區民眾儘早儲水。
3月9日全台停水範圍一次看！新北、桃園大規模停水暫緩
另外，3月9日原定桃園、林口地區大規模停水，目前已確定暫緩。經濟部水利署北區水資源分署在日前召開「115年北部地區水源供需協調第4次會議」後指出，由於新竹地區水情目前為綠燈，桃園水情也相對穩定，為了讓石門水庫能持續支援新竹用水並減緩蓄水量下降，會議決定將大湳廠電檢驗作業延後至5月以後的豐水期辦理。至於未來確切停水時間，仍待台水公司確認後再另行公告。
◼︎桃園市3/9停水範圍一次看
🕦停水時間：3月9日早上10時30分至下午17時30分（共7小時）
📌停水原因：觀音區廣興里大觀路四段民生斷管連絡。
📍停水影響區域
觀音區：大觀路四段、廣玉路、成功路三段、成功路二段、濱海路廣興段、金廣路。
📍降壓影響區域
觀音區：廣玉路、成功路三段。
◼︎雲林縣3/9停水範圍一次看
🕦停水時間：3月9日早上9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理海豐小區管段調查作業。
📍停水影響區域
麥寮鄉：中山路、忠孝路、泰順路、豐安路。
◼︎台南市3/9停水範圍一次看
🕦停水時間：3月9日早上9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合新裝用戶115年度案1215-1217（春瀚建設）停水施工。
📍停水影響區域
學甲區：秀昌里育德路151巷用戶共15戶。
🕦停水時間：3月9日早上9時至中午12時（共3小時）
📌停水原因：仁德區三甲小區1停水封閉測試。
📍停水影響區域
仁德區：三甲一街、三甲七街、三甲三街、三甲二街、三甲五街、三甲八街、三甲六街、上崙街、中正路一段、保安路一段、保安路二段、東西向快速公路台南關廟線、田厝一街、田厝三街、田厝二街，以上均含巷弄。
◼︎高雄市3/9停水範圍一次看
🕦停水時間：3月9日早上9時至下午17時30分（共8.5小時）
📌停水原因：配合市府消防局橋頭區仕興段924地號遷移消防栓停水施工。
📍停水影響區域
橋頭區：仕豐南路、仕豐路。
◼︎台東縣3/9停水範圍一次看
🕦停水時間：3月9日凌晨0時至上午8時30分（共8.5小時）
📌停水原因：台東系統-新生國中小區封閉確認暨分段計量作業。
📍停水影響區域
台東市：中心里、馬蘭里。新生路503巷、593巷、641巷、709巷、816巷及開封街680巷等區域。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，用戶應於停水前至少6小時完成儲水準備，並於停水期間關閉抽水設備電源，以降低意外與火災風險。恢復供水後，建議全面開啟水龍頭排氣，確保管線順利通水。位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的住戶，水壓回穩時間可能較長，屬正常現象。如復水後仍無來水情形，可即刻聯繫自來水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
