行政院長卓榮泰被目擊現身東京巨蛋，為世界棒球經典賽WBC中華隊加油，不過有媒體爆料，這次「快閃東京」行程是搭乘華航專機飛往東京觀賽。對此，國民黨立院黨團今（7）日發布新聞稿提出質疑，是否涉及「包機看球、公器私用」？黨團書記長林沛祥要求行政院主動說明此行是否動用公帑？卓榮泰一邊喊政府沒錢付水電，卻有錢包機出國，這種公私不分的行為，社會大眾絕對難以接受，行政院應公開交代經費來源。針對卓榮泰到東京看球賽，林沛祥指出，目前國內仍有許多重大政策爭議尚未釐清，行政首長在此敏感時機忙於對外行程，相關安排是否具備實質成果、是否符合國家利益，都必須接受社會各界嚴格檢視。國民黨團強調，行政院不應避重就輕，應針對外界質疑的包機與行程細節向國人說清楚。最後，國民黨團重申，棒球作為國球，全民為中華隊加油是全民共識，但為球隊打氣不應成為政治人物揮霍公帑的理由。呼籲行政首長在執行公務與個人活動間應有明確界線，若涉及公器私用，必須接受社會公評。