2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽戰況進入白熱化，中華隊今以14：0扣倒捷克、順利續命。明（8）日即將在東京巨蛋迎來攸關晉級生死的「抗韓大戰」。雖然中華隊教練團在賽後對先發人選三緘其口，但WBC大會官網卻已率先「暴雷」洩露最高機密，確認將由旅日火球男古林睿煬掛帥登板，扛下這場無路可退的血戰重任，而攸關中華隊能否奇蹟晉級的「完美劇本」與殘酷條件也隨之曝光。中華隊在今（7）日對戰捷克的比賽中，教練團的投手調度早已悄悄透露了抗韓的精密佈局。先發投手莊陳仲敖主投2.2局退場後，教練團果斷推派旅美左投林昱珉接手。由於兩人皆已在此役登板，且球數達到大會嚴苛的休息規定，明日抗韓確定無法上場。從目前先發人選推測之下，古林睿煬成為最有可能的人選，而WBC大會官網也直接提前掀開了中華隊的終極底牌，確定由近期狀態處於巔峰的「火球男」古林睿煬，扛下這場抗韓生死戰的先發大旗。回顧今年2月下旬，古林睿煬在台北大巨蛋對戰日本火腿鬥士隊的交流賽中，展現絕對壓制力。他首局僅用少少的14球，就連續霸氣三振掉水谷瞬、萬波中正與雷耶斯等日職重砲，最快球速更狂飆至156公里，整場主投3局僅用46球，送出5次三振。然而，對陷入絕對劣勢的中華隊來說，明日面對韓國「光是贏球還不夠」。若中華隊明天成功血洗韓國，而韓國在9日的最終戰又擊敗目前2勝暫居第一的澳洲隊，屆時台灣、韓國、澳洲將出現「同為2勝2敗」互咬僵局。根據WBC賽制規定，3國必須比拚彼此對戰時的「失分率（總失分／防守出局數）」來決定晉級。目前首戰對澳洲丟掉3分、居於失分率劣勢的中華隊，若想與日本隊攜手晉級八強複賽，必須完美達成以下「兩大條件」：明日抗韓大戰不僅必須贏球，古林睿煬與後援牛棚更必須「全力壓低失分」，最好能完封對手，將失分率降至最低點。必須仰賴韓、澳在9日交手時，上演一場投手崩盤的「高比分混戰」，且最終由韓國隊險勝。藉由對手互相大量失分，中華隊就能靠著最低的「失分率」漁翁得利，奇蹟般地搶下晉級門票。