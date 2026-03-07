我是廣告 請繼續往下閱讀

螺絲大廠世豐董事會決議通過，第四季每股配發1.5元現金股利，以昨（6）日收盤價計算，現金殖利率約為5.05％；全年股利配發率高達134％。展望第一季將持續審慎因應全球經濟變動與區域政策變化，並強化集團在市場上的競爭優勢與成長潛力。世豐螺絲昨公布2025年第四季合併營收為5.27億元、年減2.71％。雖然越南新廠投產初期折舊及相關成本較高，以及國內無擔保可轉換公司債轉換普通股，流通在外普通股股份數增加，但受惠產品組合優化與費用控管效益顯現，稅後淨利仍達0.46億元，年增29.77％、每股稅後盈餘（EPS）達0.73元，年增23.73％。世豐指出，2025年第四季美洲、歐洲地區營收比重分別為55.56％、16.66％；美洲市場受DIY居家修繕與建築工業相關需求支撐，客戶備貨動能維持穩定；世豐也持續深化歐洲市場布局，積極拓展新客戶與新訂單來源。此外，世豐持續攜手客戶推動高附加價值產品開發，優化產品組合結構，並強化營運成本與費用控管，帶動2025年第四季毛利率與營業利益率保持15.70％、7.09％。世豐考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2025年第四季擬配發每股1.50元現金股利（盈餘分配0.8元、資本公積分配0.7元），以期將公司營運回饋給全體股東共享。世豐也公告2026年2月合併營收為1.79億元，受到農曆春節假期工作天數減少影響，使2月營收年減11.38％。展望第一季，世豐將積極拓展國際市場接單，透過掌握美洲地區居家DIY、建築工業及公共建設領域對螺絲產品的穩定需求，並與與客戶共同研發設計多功能性之客製化新產品，以利於滿足多元市場應用，有助於擴大建築工程、戶外與居家裝修業務接單及送樣機會。