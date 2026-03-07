我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平第二打席砲轟韓國先發投手高永表，日媒更新相關數據，這發全壘打飛行高度達到46公尺（約15層樓）、滯空將近7秒，日媒將其取作「月亮彈（Moonshot）」。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（7）日晚間在東京巨蛋上演萬眾矚目的「日韓大戰」。當日本武士隊的大聯盟神獸群在場上無情轟炸韓國防線時，無數擠在運動酒吧與餐廳觀戰的韓國球迷，正經歷著一場三溫暖。面對大谷翔平那不講理的怪力與超凡魅力，連韓國鐵粉都「瑟瑟發抖」，甚至在大谷開轟的瞬間，出現了令人難以置信的「倒戈拍手」奇景。日韓大戰開打之初，運動酒吧內氣氛沸騰。一局上半，韓國「大聯盟男神」李政厚敲出左外野適時安打、率先搶下1分時，全場韓國球迷爆發出震耳欲聾的歡呼聲，氣勢如虹。不過一局下半，日本隊核彈頭大谷翔平緩緩步入打擊區時，韓國球迷的氣焰瞬間被恐懼吞噬。面對這位大聯盟MVP，酒吧內的韓國球迷紛紛倒抽一口涼氣，轉播螢幕前不斷傳來陣陣絕望的驚呼：「好可怕、真的好可怕！」最不可思議的畫面發生在第三局下半。當大谷翔平大棒一揮，將球無情掃出全壘打牆外、一棒追平比數時，照理說應該陷入死寂或爆發噓聲的韓國酒吧，竟然響起了一陣驚嘆與掌聲！面對這發粉碎韓國領先優勢的全壘打，許多韓國球迷不反而發出了「哇啊！」的驚嘆聲，甚至有球迷忍不住脫口而出：「太帥了吧！」並跟著拍手叫好。雖然被大谷的魅力折服，但談到這場攸關國家顏面的世仇對決，韓國球迷的勝負欲依舊強烈。32歲球迷金世正強調韓國隊的韌性，「我們韓國棒球現在也變得更強了！這場比賽是絕對不能輸的！要是輸了，我今晚大概會氣到睡不著覺吧。」只是，7局下日本隊靠著韓國隊投手群的連續保送以及吉田正尚的適時安打，攻下3分奠定勝基，終場就以8：6擊退韓國隊，收下預賽2連勝，韓國隊則是吞下首敗，明日將「晚接午」遇到中華隊。