春節過完後通常會有一波轉職潮，然而，不少求職者在是社群如者Threads、Dcard 哀嚎，徵才網站上的職缺「沒有動靜」，年前、年後一個樣，年後轉職潮真的來了嗎？面試心得分享平台面試趣4大原因，推估為史上最長求職季，轉職高峰預計落在4月。面試趣分析，主計總處數據顯示，2025年11月失業率3.33%，寫下25年來同期最低。缺工壓力讓企業年前開出優於市場行情的條件，求職者也清楚籌碼在自己手上，不必等年後才行動，可能年前已找到好職缺。第二點是跨產業流動加速。面試趣數據顯示，2025年下半年從傳統產業轉往科技業的求職比例明顯上升，年底進一步加速。傳產薪資成長趨緩、部分企業縮編，科技業受惠AI浪潮持續開缺，兩端薪資落差擴大，讓愈來愈多傳產人才決定跨出去。再者則是今年春節「偏晚」。面試趣指出，「年終越晚發，離職潮越晚出發」，企業徵才和求職者出走同步延後，整個旺季比春節偏早的年份走得更長，也是今年轉職潮高峰未到的直接原因。最後，新世代求職心態也是關鍵。面試趣調查顯示，入職後發現雙方不契合，近4成求職者會在一個月內閃辭。寧可多等幾週也不將就，因此會讓職缺填補速度變慢，旺季自然延長。估計4、5 月熱度才會有感。今年轉職潮提前開始，高峰又延後，為史上最長求職季。面試趣提醒，「求職行為」提早不代表「職缺刊登」同步提早，企業補缺有行政流程，員工提離職到職缺刊出，中間有時間差。新世代求職者貨比三家，同一個職缺掛更久才填得上，也會造成職缺數量看起來沒有波動。