行政院長卓榮泰今（7）日在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下，低調保密地抵達日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽，為台灣英雄應援。對此，有日本媒體直言由於日本與台灣並無正式外交關係，現任行政院長訪日實屬罕見。
《朝日新聞》報導引述了我國《中央社》對卓榮泰赴日看球的報導，指出卓榮泰在7日上午抵達日本，在李逸洋與李洋的陪同下觀看台灣對捷克的比賽，並於六局下半離開球場。《朝日新聞》報導指出，由於日本與台灣並無正式外交關係，現任行政院長訪日實屬極為罕見。
報導也提到，中國一貫主張「一個中國」原則，認為台灣是中國的一部分，且日中關係正因高市早苗首相之前針對「台灣有事」的發言而處於緊張狀態，中國方面恐將對此表示反對。
報導最後介紹行政院長負責領導台灣行政各部門，根據憲法規定，若總統與副總統均缺位時，行政院長將暫時侯補代行其職務，是政府的核心人物。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導也提到，中國一貫主張「一個中國」原則，認為台灣是中國的一部分，且日中關係正因高市早苗首相之前針對「台灣有事」的發言而處於緊張狀態，中國方面恐將對此表示反對。
報導最後介紹行政院長負責領導台灣行政各部門，根據憲法規定，若總統與副總統均缺位時，行政院長將暫時侯補代行其職務，是政府的核心人物。