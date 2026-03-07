我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在WBC經典賽備戰前夕，大谷翔平（右）把握時間與田中真美子在夏威夷度假。（圖／社群X@nootanis）

▲田中真美子被球迷認為與大谷翔平母親（左）有幾分神似。（圖／翻攝自X）

▲田中真美子2017年來台參加瓊斯盃，被台媒體、球迷封為「日本王祖賢」。（圖／取自Youtube）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽5日起在東京大巨蛋開打，全台除了聚焦中華隊的賽果，日本隊王牌巨星大谷翔平也成為台灣粉絲關注的對象，尤其他背後最重要的女人、結縭約2年的老婆田中真美子，其神祕面紗更是引發外界好奇。《NOWNEWS今日新聞》整理田中真美子的5件事，如為了老公砍掉社群帳號、與婆婆長相神似、行事風格低調等。田中真美子過去雖然是日本女籃國手，卻鮮少經營個人聲量，曝光多集中在賽場與官方賽事畫面，被形容為作風相當低調，她在2023年宣布自職業隊富士通紅浪女籃退役後，甚至註銷個人社群帳號，直到被證實是大谷翔平妻子，才再度成為國際話題人物。大谷翔平曾經多次表示，希望另一半能理解運動員生活節奏、支持他的棒球生涯，同時保有自己的生活與工作節奏。田中真美子本身是運動員出身，了解職業體育高壓與自律日常，被日本媒體解讀為「最符合」大谷理想型條件的對象，婚後也被形容為在背後安靜支援、讓大谷能專心比賽的伴侶。大谷翔平2024年公開婚訊後，外界起初只知道他娶了一位「普通的日本女性」，直到兩人合照曝光後，球迷發現田中真美子溫和、端正的五官與氣質，與大谷的母親有幾分神似，引發「撞臉」討論。日本與台灣網路社群不少留言指出，兩人同樣給人沉穩、親切印象，更讓部分球迷笑稱大谷「很會選」，顯示岳母與妻子有著相近的溫柔氣場。早在成為「大谷太太」之前，田中真美子就曾經因為亮眼外型在台灣走紅，2017年她代表日本女籃來台參加瓊斯盃，清秀輪廓、飄逸長髮加上高䠷身材，被台灣媒體與球迷封為「日本王祖賢」，也因此留下「氣質系女籃女神」的深刻第一印象。田中真美子1996年出生於東京都日野市，學生時期起就是校隊主力，後來就讀籃球名校東京成德大學高校及早稻田大學，主打大前鋒、中鋒位置。2019年起，田中真美子效力日本女子職籃富士通紅浪隊，曾經入選日本代表選拔隊與3對3奧運資格賽培訓名單，被視為具國際水準的內線球員，如今則以退役前運動員的扎實背景，成為大谷翔平身後最可靠的「女籃最強內助」。