國民黨官方臉書日前發文，為世界棒球經典賽（WBC）中華隊應援，慶賀重砲手費仔（Fairchild）擊出滿貫全壘打破紀錄，並呼籲全民「吃泡菜鍋」為對戰韓國隊集氣，但貼文的配圖卻被眼尖網友發現疑似使用AI生成，而且破綻百出，畫面中的林昱珉從原本的「左投」變成了「右投」，且費仔的長相也與本人完全不一樣。媒體人周軒發文猛酸：「我記得林昱珉是左投吧？為什麼國民黨做出來的好像是右投啊？你這AI好像怪怪的吧？還有 Fairchild是長這樣嗎？」發出「右手林昱珉」與「變臉費仔」的AI圖，球迷留言狂酸「什麼都用AI，貴黨沒人才了嗎？」、「這兩位是誰啊不認識」、「真的不要亂蹭欸」。面對網友排山倒海的質疑，國民黨在發出4小時後趕緊改圖，小編發文「自首」認錯，表示剛剛的貼文被球迷抓包，把投手的左右手搞混，連球員形象也出現落差，坦言是自己一時眼花手滑，並感謝大家火速提醒並已立刻修正，強調「棒球不能左右不分」，小編會好好反省並下次把功課做滿，再次跟球迷朋友說聲抱歉，也謝謝大家一起為中華隊加油。