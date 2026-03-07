我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 市長陳其邁走訪會場女力攤位，發送婦女節祝福玫瑰花，與大家合影、簽名，互動熱絡。（圖／高市府提供）

爲響應三八國際婦女節，高雄市長陳其邁今（7)日出席2026年高雄婦女節活動「我在高雄好生活」宣布高雄孕婦產檢乘車補助4月起將次數擴大至36次，每次提高至250元，總補助金額由5040元提升至最高9000元，使用期限延長至孩子滿1歲前。陳其邁今天率市府團隊出席活動，與各領域女力代表、性平委員，以及立法委員賴瑞隆、許智傑等人共同進行啟動儀式，並同聲祝福大家婦女節快樂。陳其邁致詞時感謝各行各業女性的付出與努力，讓高雄持續發光發亮，也讓城市更加美麗與進步，並宣布市府將加碼孕婦產檢乘車補助，以實際行動支持女性與家庭。陳其邁也宣布，今年4月 起將補助次數擴大至36次，每次補助提高至250元，總補助金額由5,040元提升至最高9,000元，並將使用期限延長至孩子滿1歲前，方便家長帶孩子接種疫苗或回診。陳其邁表示，希望減輕孕婦產檢與就醫的交通負擔，也讓就醫過程更加安全便利。陳其邁以輕鬆幽默的方式分享家庭互動，指出夫妻之間的相處是家庭內的事情，但女性權益的保障，尤其是工作權與職場平權的落實，則是政府在公共領域必須努力的責任。陳其邁表示，高雄市政府持續推動性別平權，目前女性首長比例達36%，女性區長比例達40%，皆為六都第一。市府在任用首長與區長時並非以性別作為考量，而是以能力為依據，女性在職場表現優異，在公共治理與行政體系中扮演重要角色。陳其邁進一步指出，高雄市去年在婦女權益與性別平等評鑑中獲得優等，也榮獲性別平等創新獎。他感謝性平委員、市府團隊與女性同仁的努力，讓高雄近年在性別平等政策上持續進步、逐漸展現成果。此外，市府近年也推動多項友善政策，包括成立銀髮俱樂部、行動健身巡迴車、提升女性運動參與，並在全市設置579處巷弄長照站提供24小時臨托服務，透過跨局處合作打造更友善的生活環境。社會局表示，今年高雄以「我在高雄好生活」作為婦女節主軸，活動現場設置「好安全、好樂活、好休閒、好照顧、好給力、好好玩」六大幸福主題成果展、互動攤位，以及「女拳綻fun」拳擊體驗活動，展現高雄長年推動性別平等所帶來的安心好生活。社會局指出，市府也將3月規劃為「好好生活月」，攜手跨局處整合觀光、文化與運動資源，推出女性限定節慶優惠，包括寶來花賞溫泉公園女性半價、壽山動物園女性及12歲以下兒童免費入園，以及女性市民免費領取樹苗等活動。更多資訊可至社會局臉書查詢。