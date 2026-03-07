我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國隊今（7）日WBC經典賽與「史上最強」日本隊纏鬥整場，最終仍以6：8吞下苦澀一敗，下一戰面對台灣，中間僅有14小時休息時間，且由於本場戰局相對緊繃，包含孫周永、高祐錫等主力牛棚都輪番上陣，最後卻做白工，雖然多數投手明戰還能再上場，但面臨中0日體能考驗，也讓中華隊開打前添增2大利多。韓國首戰大比分擊敗捷克雖獲得一天休息，但7、8日晚接午賽事，正好是碰上日本、台灣2大強敵，最後還要交手目前2勝的澳洲，賽程無疑堪稱地獄級別，這是台韓大戰前，中華隊本就佔據的其中一項利多。本場韓國奮力與日本拚搏，首局就從大聯盟左投菊池雄星手中打下3分，一度看見獲勝希望，因而在高永表挨3轟打退場後，接續上場的趙炳炫、孫周永、高祐錫與金勇奎等人，都是原先設定的牛棚主力，最終卻仍慘遭日本逆轉，主力牛棚雖然全員皆可出賽，但以被日本耗費一輪，交手中華隊面臨中0日體能考驗。反觀中華隊今日午場14：0擊敗捷克，賽前投手安排上都按照規劃，甚至只花費7局提早結束，在當家王牌古林睿煬即將上場、野手則用明顯更充沛的體力迎接重要戰役情況下，台韓大戰開打前，台灣在各項客觀條件上確實佔據優勢。中華隊如今晉級只剩最後一路，就是明戰交手韓國贏球、投手群全力壓低失分，並祈禱韓國最終戰擊敗澳洲，形成台、韓、澳3國同為2勝2敗，搶1席晉級名額的態勢，屆時將比拚同戰績對手之間的對戰失分率，最低者將與日本攜手晉級。