▲WBC大會官網提早暴雷！火球男古林睿煬（圖）將扛下明（8）日抗韓生死戰的先發重任，他的156公里火球將成為中華隊搶勝關鍵。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最高潮，明（8）日中午，中華隊將在東京巨蛋與世仇韓國隊展開攸關晉級生死的「抗韓割喉戰」。韓國隊將祭出陣中最具代表性的傳奇左投柳賢振掛帥先發，企圖用這位經驗豐富的「台灣殺手」全面封鎖中華隊打線，而郭彬預計擔任第二號投手，不給中華隊打線有喘息空間。這位年屆38歲的傳奇左投，絕對是韓國棒球史上最恐怖的代表人物之一。他在KBO生涯累計狂奪117勝67敗、防禦率僅；更在美國職棒大聯盟打滾10年，留下78勝48敗、防禦率的超神級數據。在國際賽場上，他更是身經百戰的常勝軍，曾隻手帶領韓國豪奪2008年北京奧運金牌與2010年亞運金牌。由他來扛下這場不容有失的台韓生死戰，足見韓國隊必勝決心。攤開柳賢振過去對戰台灣的歷史數據，簡直是一部令台灣球迷心碎的血淚史。從2007年台中亞錦賽主投5局奪勝開始，這位「台灣殺手」就彷彿成了中華隊難以跨越的高牆。最令人頭皮發麻的，莫過於2009年的WBC世界棒球經典賽。當時年僅22歲的柳賢振對決中華隊，他當時繳出3局無失分，最終帶領韓國以9：0無情血洗台灣。隨後的2010年廣州亞運，他更在預賽與決賽兩度壓制中華隊，成為韓國奪金的最大功臣。總結那4年間的巔峰對決，柳賢振面對台灣打線累計主投18局僅掉6分，