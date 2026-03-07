我是廣告 請繼續往下閱讀

中東地區局勢持續動盪，多國領空仍處於關閉狀態，外交部積極協助滯留國人撤離衝突地區。駐巴林代表處於今（7）日全程派員協助3名國人，經陸路前往沙烏地阿拉伯搭機離境，過程中基於人道考量，也同步協助1名同行的中國籍人士。駐阿曼代表處也接應了由駐杜拜辦事處派員全程護送、原先滯留在阿拉伯聯合大公國的11名國人與眷屬；此外，駐以色列代表處也在6日順利協助1名國人入境埃及，以便後續搭機返台。外交部表示，針對近期中東多國空域受限的情勢，相關駐外館處正全力投入，協助有意離境的國人透過陸路轉往鄰國開放的空域，搭乘商業航班撤離。外交部也特別提醒，滯留當地且需要協助的國人應儘速與各相關駐外館處聯繫，以便政府提供及時且妥適的後續安排，確保撤離過程順利與人身安全。為讓國人掌握第一手資訊，外交部已在官網設置「中東情勢服務專區」，提供最新的政府發布資訊及各項協助規劃。國人若在當地遭遇危難或緊急事故，可隨時撥打駐以色列、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯及杜拜等各辦事處的急難救助電話，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」尋求即時支援。