2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽於東京巨蛋上演「日韓大戰」，日本武士隊展現驚人長打火力，全場6支安打、8分打點及4發全壘打，竟全數由大谷翔平、鈴木誠也與吉田正尚三位大聯盟球星包辦。最終日本隊以8：6力克宿敵韓國隊，向半準決賽邁進一大步。比賽進入3局下半，日本隊仍以2：3落後，此時效力於道奇隊的大谷翔平挺身而出。面對韓國隊先發右投高永表，大谷精準狙擊內角滑球，擊出右外野方向追平全壘打。這也是他連續兩場比賽開轟，回到休息區時大谷更興奮與隊友擊掌，大喊「追平了！」。隨後火力持續引爆。首局已擊出2分砲的鈴木誠也，在二死後再次炸裂，完成單場雙響砲。緊接著第四棒吉田正尚也不遑多讓，從韓國隊中繼投手趙丙炫手中敲出右外野全壘打。日本隊僅憑此局的三座全壘打，便將比分反超為5：3。儘管韓國隊在4局追平比數，但日本隊在8局下半再度靠著這三位核心球員致勝。鈴木誠也在滿壘時選到保送擠回超前分，隨後吉田正尚再補上2分打點適時安打，徹底奠定勝基。本場比賽日本隊的進攻表現完全集中在「MLB三人組」身上：鈴木誠也（小熊）： 單場2轟、4打點，貢獻最為關鍵。吉田正尚（紅襪）： 單場1轟、3打點，展現強大得分穩定性。大谷翔平（道奇）： 單場1轟、1打點。根據統計，大谷翔平在對戰台灣與韓國的兩場比賽後，累積7打數敲出6安打，包含2發全壘打與6分打點，打擊率高達8成33，上壘率更達到驚人的8成5。賽後登上MVP頒獎台的鈴木誠也表示：「敲出全壘打後總算鬆了一口氣。帶著上一屆留下的不甘心，接下來的比賽我會更加努力。」他也現場呼籲球迷持續給予熱烈支持，全場觀眾隨之爆發出如雷的歡呼聲。