棒球經典賽（WBC），中華隊預賽第三場對捷克總算奪下首勝，更以14：0完封對手，提前在7局結束比賽。為慶祝中華隊拿下首勝，虎航推出限時10%折扣碼，即日起到明日上午11點可使用。另外，55688機場接送，受到經典賽熱潮推升，機場接送訂單量跟去年同期想比成長四成。台灣虎航為慶祝中華隊在經典賽首勝喜悅，祭出限時折扣。自即日起至2026年3月8日 1:00止，旅客使用指定折扣代碼「WBCWIN1」，購買台北／高雄-東京成田、台北-東京羽田，以及台北-釜山、高雄-金浦的來回機票，可享10%折扣；機票旅遊日期涵蓋到至6月30日。另一方面，55688機場接送觀察此次訂單有兩波高峰，第一波為228連假時提早飛往東京先旅遊再應援，2月26日預約訂單數達最大量、較去年同期成長四成；第二波高峰則落在3月3日晚間18點到凌晨0點，比平日同期平均增加兩成，顯現不少球迷即使假期不多，仍選擇下班後直衝機場，搭紅眼班機到場應援。55688機場接送也從下單區間分析，出行前半小時至72時內的急單送機任務，比平日平均增長一成；55688機場接送不同於傳統業者，需至少三日前預訂，透過即時派遣能力，成功載送不少臨時決定飛往東京應援的球迷及有搭機需求的旅客。55688機場接送也祭出的史上最大優惠的「熱血上車應援團」活動，限量300組的「再送一趟機場接送」專屬優惠，吸引球迷熱情打卡參與。此外，官方臉書發起的應援活動同樣成效驚人，「全民集氣挺棒球」留言送300元優惠券已發出超過千份。預測比賽結果的「神準決勝預言家」抽 800元高額接送抵用券，參與人數更隨著中華隊開戰後直線翻倍。