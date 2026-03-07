我是廣告 請繼續往下閱讀

▲180秒煙火秀搭配無人機燈光展演，璀璨煙火點亮屏北夜空，震撼畫面引來民眾驚呼連連。（圖／屏東縣府提供）

「2026屏東北野祭PP Festival」自3月6日起一連三天在高樹鄉新豐親水公園旁熱鬧登場，結合露營、音樂、市集及戶外體驗活動，吸引不少家庭帶著孩子前來同樂。縣長周春米今（7）日晚間到場與鄉親共享戶外野營氛圍，並欣賞壓軸登場的180秒煙火秀與無人機燈光展演，璀璨煙火搭配數百架無人機排出主題圖形，點亮屏北夜空，震撼畫面讓民眾直呼驚艷。周春米表示，北野祭PP Festival今年邁入第三屆，感謝各界支持參與。高樹鄉擁有優美山林景觀與重要水源保護區，在地鳳梨、棗子與芋頭等農產品更是遠近馳名，希望透過活動帶動屏北春季觀光，也邀請全國民眾走進高樹，感受山野自然與慢活生活的魅力。縣府交通旅遊處指出，今年舞台演出陣容堅強，包括icyball冰球樂團、李媽、庸俗救星、Niki the Unicor、Miao Miao Flow及高樹在地樂團迷霧森林等多組藝人接力演出，融合流行與獨立創作能量，讓民眾在山林環境中感受音樂魅力。活動也規劃親子障礙賽、戶外互動體驗與戲水空間，大小朋友在草地上奔跑闖關、笑聲不斷；同時安排香水調製、手作苔球與樹皮燈創作等風格工作坊，並邀請高樹加蚋埔馬卡道族帶來祈福舞蹈與花環編織體驗，展現自然景觀與在地文化交織的特色。現場亦設露營與車宿體驗區，多家露營車品牌進駐展示，呈現多元戶外生活型態，為屏東春季觀光注入滿滿活力。