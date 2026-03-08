我是廣告 請繼續往下閱讀

本文摘要如下：

《橫衝直闖》導演、主要演員、類型、片長

《橫衝直闖》劇情簡介

《橫衝直闖》獲獎紀錄

《橫衝直闖》收看平台

▲提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》扮演桌球高手，被譽為「從影以來最佳表演」，強勢爭取影帝大獎。（圖／龍祥提供）

▲新科金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅，在奧斯卡影帝大戰氣勢越來越旺，也是台灣觀眾希望能親眼見到本尊丰采的好萊塢紅星。（圖／美聯社）

2026第98屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間3月16日（一）上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院舉辦，由好萊塢萬人迷「甜茶」提摩西夏勒梅主演的《橫衝直闖》（Marty Supreme）於今年獎季表現亮眼，拿下多座最佳男主角獎項，氣勢延續到奧斯卡，《NOWNEWS今日新聞》整理《橫衝直闖》的劇情簡介、獲獎紀錄、收看平台等資訊，供讀者參考。📽️導演：喬許沙夫戴（Josh Safdie）（《失速夜狂奔》、《原鑽》）主要演員：提摩西夏勒梅、葛妮絲派特洛、歐德莎艾德蘭、凱文奧利里、泰勒奧康馬、阿貝爾費拉拉、法蘭德瑞雪類型：運動／劇情片長：2小時29分鐘📽️本片取材自美國傳奇乒乓球選手馬蒂瑞斯曼（Marty Reisman）的故事，劇情描述1950年代，由提摩西夏勒梅飾演的年輕桌球天才馬提，在無視外界嘲諷與經濟壓力下，為追求「世界乒乓球冠軍」榮耀而橫衝直闖、不惜手段地狂熱追夢。馬提為了夢想，什麼都能做到，他穿越紐約、巴黎、倫敦、開羅與東京，他在無數的挫折與考驗中前行，遇見了摯友、戀人與夥伴，也一次次在勝敗之間重生，最終，他開創了自己的偉大道路，也領悟了榮光的真正意義。📽️目前於少數戲院上映中，如喜樂時代影城（南港店）、台北長春國賓影城、高雄內惟藝術中心內惟戲院📽️金球獎音樂及喜劇類最佳男主角獎、廣播影評人協會獎最佳男主角、評論家選擇獎最佳男主角、美國電影學會獎年度最佳影片、紐約影評人協會獎最佳劇本