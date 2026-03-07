我是廣告 請繼續往下閱讀

科威特石油公司（KPC）今（7）日宣布，鑑於伊朗持續襲擊科威特以及威脅船隻通過荷姆茲海峽（​Strait of Hormuz）的安全，已採取預防性措施減少原油產量和煉油量。綜合外媒報導，科威特石油公司表示，此舉是其「風險管理和業務連續性策略」的一部分，稱此次減少產量完全是出於預防性目的，將根據情況發展進行滾動式調整，一旦條件允許，將隨時恢復正常生產。摩根大通分析師卡內瓦（Natasha Kaneva）表示，由於荷姆茲海峽航運幾近癱瘓，海灣國家原油出口受阻、庫存不斷累積，自2月底以來，海灣地區已累計增加約7600萬桶原油庫存，一旦當地儲存槽容量告急，海灣產油國將被迫陸續減產。卡內瓦今日在最新報告中估計，海灣國家的能源供應中斷規模，可能從目前的約150萬桶／日，在本週末達到300萬桶／日，在下週末更將超過400萬桶／日；若成品油儲罐容量也耗盡，停產規模甚至可能逼近600萬桶／日。摩根大通報告指出，目前油價面臨明顯的「不對稱風險」，若中東戰火緩和，油價可能立即下跌約10美元，但若整個3月戰事都未停歇，油價要挑戰2008年與2022年的歷史高點並非不可能。