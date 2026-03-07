我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白能不能順利整合，新北的選情尤其受到關注！新北市長侯友宜強調李四川絕對會成為國民黨的候選人，並透露兩人私下談話時，李四川曾針對「三腳督」戰局堅定表示「不管如何就是拚到底」，這番話讓侯友宜感到安心，他強調藍白整合的核心，只要雙方目標明確且規則講清楚，協調過程其實並沒有想像中困難。新北市長侯友宜接受台視節目《台灣名人堂》的專訪，對於是否非得「藍白合」才能確保勝選，侯友宜直言力量當然是越大越好，越多志同道合的朋友加入團隊並肩作戰，對選戰絕對更有保障，他表示，藍白合作是善意的最大公約數，「那在公約數底下，我們也要做好心理上的一些準備。」在藍營內部的狀況方面，最終目的都是希望爭取更多人的支持，尤其是新北市四百萬人民的認同才是最強大的後盾。侯友宜強調，只要自己夠努力、提出能讓市民有感的優質政見，自然能獲得選民的支持與肯定，再度表達對李四川的信心，提到「我們口才不盡然是很好，但我們做事一定緊盯而不放、鍥而不捨，全力把事情完成，我們是願意扛起責任的人，他（李四川）性質跟我相近。」也相信他能頂住壓力、全力以赴往前衝，為國民黨守住新北這一戰。