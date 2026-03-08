我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集節目介紹Jordan 4 FlightClub經典鞋款復刻，FlightClub最初來自於郵寄會員計畫得到的會員卡，才有機會抽到限量鞋款的經過，主持人18與大隻也聊到過往回憶。「Flight Club其實是以前郵寄明信片時代，如果以前你買了Jordan鞋，他有一個郵寄會員的計畫，你要自己寫一寫，寄回去你才能變會員。」大隻笑說。18則回應，「這就是為什麼當時，你要抽到Undefeated 4代這麼難的原因，因為當時資訊沒有像現在這麼好，我們上網填一下就好。那可能真的要去做一些抽籤的動作，或者是你要到實體店，你才有辦法去參加那個活動，我覺得這也是為什麼當時，比如說4代的Undefeated這麼有價值。」隨後兩人聊到Jordan 4的過往回憶，笑稱帶給他們太多眼淚，包含價格、當時打球經過等等，還有如何防鞋款氧化、黃化，更多完整內容請收看2026年最新一集的「鞋槓人生」。