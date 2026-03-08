我是廣告 請繼續往下閱讀

想要晉級8強「打韓國先靠自己贏」！後2關全部都靠別國

接下來關鍵戰役就是今（8）日）中午要打贏韓國

接下來晚上「日本要打贏澳洲」，接著9日「韓國一定要打贏澳洲」

只要今天韓國沒打贏，2026棒球世界經典賽就畫下句點。

▲中華隊晉級8強劇本最終章，今（8）日中華隊要先贏韓國，晚上日本要贏澳洲、週一南韓要贏澳洲，中華隊才有機會可以進入複賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

全部3關全過還不夠！終極混戰比失分率「連比分命運也掌握在其他國」

目前因為中華隊對澳洲已經失3分，這讓我們有些劣勢

「我們贏韓」不只要贏球，還希望可以是完封，盡力把韓國得分壓在0至1分最好

韓國要贏但要險勝的贏，希望可以是以10：8、9：8這種極端的比數讓韓國以及澳洲失分都大幅度增加

▲中華隊不僅要過三關靠自己也靠其他國家，其中我們對韓國最好完封拿下；韓國對澳洲則希望互相打爆且韓國險勝，例如10:9、9:8。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組的小組賽進入中後段，中華隊在完封捷克之後目前戰績來到1勝2敗，加上昨晚韓國輸給日本，這讓中華隊的晉級8強劇本真的有在一步步成真的感覺。然而中華隊最新的逆襲路線，除了今（8）日一定要贏韓國之外，還需要別國的各種協助，像是日本必須要贏澳洲、後天韓國一定要贏澳洲等，想要完美晉級也都跟別國有所連動，中華隊的命運也都在抓在別人手上！然而根據目前的最新狀況，原本要過5關才能晉級8強的中華隊，已經過了2關，那就是「我們打贏捷克」、「日本打贏韓國」；，也是五關當中難度相對很高的一關。如果今天中午打贏韓國的話，，如此一來，日本就會4勝打進8強；而中華隊、澳洲、韓國都會是2勝2敗的戰績，中華隊才會拿到「比失分率的機會」，但還不是確定晉級，假設「我們贏韓」、「日贏澳」且「韓贏澳」都成真，這只是讓中華隊「有機會晉級而已」，因為戰績相同的隊伍將比對戰失分率，，所以這三關都必續要有附加條件產生。例如，得分越高越好，把南韓失分打高就能讓我們佔上風；接著週一韓國打澳洲時，，如此一來中華隊很有可能獲得漁翁之利，最後奇蹟晉級8強。中華隊加油！我們雖然命運掌握多數在他國手上，但也必須要靠自己加油打贏韓國，並盡量拉大比分，上午11點見真章。