中華隊想晉級最關鍵一戰！今（8）日上午11點中華隊決戰韓國隊的比賽即將開打，中華隊在這場比賽必須贏過韓國隊相差4分，還要期待明（9）日韓國大比分打贏澳洲隊，對比失分率之後才有晉級希望。中華隊是否能拿下關鍵勝利，全台灣球迷都關注。對此，《NOWNEWS》為讀者整理今晚「台韓大戰」各縣市舉辦戶外派對免費看的地點、現場應援啦啦隊女孩陣容一次看。
中華隊先發投手：古林睿煬
韓國隊先發投手：柳賢振
3月8日中華隊vs韓國隊全台戶外轉播派對地點整理
本場中華隊決戰韓國隊的賽事將在3月8日週日上午舉行，加上是攸關台灣是否能晉級複賽的關鍵戰役，對戰可以說是全民關注，預期各地直播派隊都會有大量球迷前往共襄盛舉！
📍 北部地區
台北市｜台北市信義區香堤廣場（台北市信義區松壽路9號）
活動內容：3/8（日） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
啦啦隊陣容：小龍女芮妮、詩雅、姵宸、掌沛。
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
啦啦隊陣容：Fubon Angels (檸檬、栗子、卡洛琳)。
主持陣容：主播徐展元。
桃園市｜三地連線（市府廣場、中壢銀河廣場、機捷 A19）
啦啦隊陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。
基隆市｜國門廣場（基隆市仁愛區港西街6-2號）
特色： 400吋螢幕
啦啦隊陣容：崇右影藝科技大學表演藝術系啦啦隊。
主持陣容：藝人郭子乾、阿龐。
新竹市｜後站停車場
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳；Dragon Beauties小龍女寧寧、張晴、佩霓、小蛙3月8日台韓戰開場應援。
特色活動：新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支）。
新竹縣｜新竹縣體育館
啦啦隊陣容： 慕獅女孩QUEENA、安琪。
特色活動：現場每日準備限量應援小物，上午10時開放球迷進場。
台中市府前廣場WBC直播，昨（6）日台日戰吸引破萬名球迷到場，俯瞰人潮壯觀。（圖／台中市政府）
📍 中部地區
台中市｜府前廣場（西屯區臺灣大道三段99號）
啦啦隊陣容： CT AMAZE 成員。
特色活動：若張育成於C組賽事中擊出全壘打，現場將加碼抽出限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球。台韓現場將限量發放「抗韓點心」及「太陽餅」，達美樂也推出「送披薩、挺中華」活動，在現場發放限量披薩。
彰化縣｜彰化縣政府一樓中庭。
特色活動：限量爌肉飯免費發放。
📍 南部地區
台南市｜永華市政中心西側廣場（安平區平通路8號）、新營南瀛綠都心（新營區民治路36號）
啦啦隊陣容：統一啦啦隊練習生。
高雄市｜衛武營國家藝術文化中心 榕樹廣場（鳳山區三多一路1號）
啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 尼莫、芃芃、林浠。
嘉義市｜中正公園
啦啦隊陣容：團長妮妮、主持人小孟；Unigirls 賴賴 千紘。
特色活動： 限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。
嘉義縣｜嘉義縣戀人公園（縣府前）
啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。
特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。
屏東縣｜屏東縣立體育館外（屏東市勝利路9號）
特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事，現場免費爆米花、限量加油棒。
📍東部地區
花蓮縣｜
北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）
中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）
南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）
花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）
台東縣｜關山鎮鯊魚公園
特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。
