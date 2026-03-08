我是廣告 請繼續往下閱讀

3月8日中華隊vs韓國隊全台戶外轉播派對地點整理

北部地區

▲台北市信義區香堤廣場經典賽轉播派對現場每天都有小龍女啦啦隊成員到場帶動應援。（圖／記者邱曾其攝）

▲3 月 8 日壓軸登場的宿敵對決台韓戰現場的Fubon Angels 成員陣容。（圖／新北運動聚點臉書）

▲桃園市三地連線派對地點分別在市府廣場、中壢銀河廣場、機捷 A19。（圖／桃園市政府）

▲新竹市WBC直播派對 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。（圖／高虹安臉書）

▲3月8日新竹縣派對現場由慕獅女孩QUEENA、JOY帶動應援。（圖／新竹縣政府）

中部地區

▲台韓戰台中轉播派對將有抗韓食物、限量披薩發放。（圖／台中市政府）

▲彰化縣直播台韓戰將有限量爌肉飯發放。（圖／彰化縣政府）

南部地區

▲台韓戰高雄轉播地點在衛武營，台鋼啦啦隊將到場帶動氣氛。（圖／高雄市政府）

▲嘉義市府將於3月5日至3月8日在中正公園轉播2026年第六屆世界棒球經典賽。（圖／嘉義市府）

▲嘉義縣轉播派對在縣府前戀人公園，啦啦隊陣容為PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。（圖／嘉義縣政府）

東部地區

▲花蓮縣WBC經典賽直播戶外派對地點一次看。（圖／花蓮縣政府）

▲台東縣轉播經典賽的戶外派對主場在關山鎮鯊魚公園。)（圖／台東縣政府）

中華隊想晉級最關鍵一戰！今（8）日上午11點中華隊決戰韓國隊的比賽即將開打，中華隊在這場比賽必須贏過韓國隊相差4分，還要期待明（9）日韓國大比分打贏澳洲隊，對比失分率之後才有晉級希望。中華隊是否能拿下關鍵勝利，全台灣球迷都關注。對此，《NOWNEWS》為讀者整理今晚「台韓大戰」各縣市舉辦戶外派對免費看的地點、現場應援啦啦隊女孩陣容一次看。本場中華隊決戰韓國隊的賽事將在3月8日週日上午舉行，加上是攸關台灣是否能晉級複賽的關鍵戰役，對戰可以說是全民關注，預期各地直播派隊都會有大量球迷前往共襄盛舉！活動內容：3/8（日） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）啦啦隊陣容：小龍女芮妮、詩雅、姵宸、掌沛。啦啦隊陣容：Fubon Angels (檸檬、栗子、卡洛琳)。主持陣容：主播徐展元。啦啦隊陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。特色： 400吋螢幕啦啦隊陣容：崇右影藝科技大學表演藝術系啦啦隊。主持陣容：藝人郭子乾、阿龐。啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳；Dragon Beauties小龍女寧寧、張晴、佩霓、小蛙3月8日台韓戰開場應援。特色活動：新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支）。啦啦隊陣容： 慕獅女孩QUEENA、安琪。特色活動：現場每日準備限量應援小物，上午10時開放球迷進場。台中市府前廣場WBC直播，昨（6）日台日戰吸引破萬名球迷到場，俯瞰人潮壯觀。（圖／台中市政府）啦啦隊陣容： CT AMAZE 成員。特色活動：若張育成於C組賽事中擊出全壘打，現場將加碼抽出限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球。台韓現場將限量發放「抗韓點心」及「太陽餅」，達美樂也推出「送披薩、挺中華」活動，在現場發放限量披薩。特色活動：限量爌肉飯免費發放。啦啦隊陣容：統一啦啦隊練習生。啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 尼莫、芃芃、林浠。啦啦隊陣容：團長妮妮、主持人小孟；Unigirls 賴賴 千紘。特色活動： 限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事，現場免費爆米花、限量加油棒。北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。