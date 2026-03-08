我是廣告 請繼續往下閱讀

「國民黨作為中共代理人，自然要幫總公司做出一些反應」高雄市議員張博洋認為，眼下台灣人因為球賽團結一致，國民黨總不能反對行政院長去日本幫球隊加油，因此他們想出的方法就是痛罵「卓榮泰怎麼可以花納稅錢包機！」 因為國民黨做不到的，在民進黨執政下做到了。習近平不允許的，高市早苗同意了。張博洋指出，中國國民黨走過兩蔣時代，經歷過中華民國被趕出聯合國風雨飄搖的年代，他們最清楚行政院長踏上非邦交國的日本，代表什麼樣的意義，但是他們不敢講。張博洋表示，卓揆進場看球，沒有致詞也沒有媒體訪問，猜測應該是在日方有條件的情況下前往日本，實質內容應該是兩國政府的公務磋商，只是藉由球賽露臉，傳達「台日友好，外交突破」的訊息。其次，自1972年中華民國與日本斷交後，這是第一次有行政院長等級的人物踏上日本領土，國民黨最喜歡唱衰民進黨造成中華民國斷交危機，面對如此重大的外交突破，他們選擇避而不談，反而去把重點放在桌榮泰的包機？張博洋也請大家想想看，如果今天這個行政院長叫做蔣經國，國民黨早就花錢買報紙頭版，說他「親力親為遠赴前線御駕親征」了啦。張博洋也強調，這次行程保密到家，跟日方哪些人見了面，談了什麼，一律沒公布，國民黨也不敢貿然追問，因為會面的層級關乎中國的面子，日方不怕你掀牌，可笑的是，國民黨跟中共不敢掀牌，出手打行政院長的包機費用，真的是他們現在唯一可以出的牌。最後，張博洋反問，一個國家的行政院長包機出訪友邦，到底是有什麼問題？