隨著美以聯軍對伊朗發動軍事行動已邁入一週，中東局勢緊張升級之際更引發航空燃料危機，進而衝擊全球旅遊市場。有分析師警告，航空燃油價格的劇烈飆升可能會在夏季假期前推高旅客的旅遊成本，甚至導致航班被迫取消。根據英國廣播公司（BBC）報導，由於美國與以色列對伊朗發動空襲後，波斯灣地區的供應鏈遭到破壞，航空煤油的成本已飆升超過80%。波斯灣是全球航空燃料的主要來源，約佔歐洲進口量的 50%。其中大部分燃料需經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，但目前荷姆茲海峽實質上已處於封閉狀態。據市場觀測，空襲發生前，西北歐航空燃油價格為每噸830美元，目前已飆升至超過1500美元，這是自2022年俄烏戰爭以來，航空業所見到的最高價格。價格飆升也反映出中東煉油廠在航空燃料供應中的重要地位。據Energy Intelligence的資料，科威特的Al-Zour Refinery單一煉油廠就提供了約10%的歐洲航空燃料進口量，供應中斷將產生連鎖反應。燃油通常佔航空公司營運成本的20%至40%。匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）本週警告，該衝突將導致其年度利潤減少 5000萬歐元，燃油成本是主因。許多航空公司會透過金融衍生性商品進行「燃料避險」策略，預先鎖定價格以降低風險。包括英國航空（British Airways）、維珍航空（Virgin Atlantic）、易捷航空（EasyJet）及瑞安航空（Ryanair）均表示已完成避險。瑞安航空執行長奧萊利（Michael O'Leary）強調，這不會影響其低價策略。但許多大型美國航空公司歷史上傾向不進行避險，因此將面臨短期價格暴漲的直接衝擊。聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）指出，燃料成本激增將對財務產生實質影響，並暗示票價調漲「可能很快就會開始」。產業分析師進一步分析，即便已進行避險的航空公司，也可能面臨「實體燃料短缺」的威脅。市場情報公司Sparta Commodities商品部門主管James Noel-Beswick表示：「即使是做了避險的航空公司，其亞洲供應來源也因為波斯灣原油減少而面臨減產。航空公司很快就會陷入四處尋找替代油源的混亂局面。」他進一步警告，這種壓力可能在「數週內」而非數月內，就導致航班因缺乏燃油而取消或延誤。大宗商品市場研究機構Argus Media歐洲航空燃料定價主管Amaar Khan表示，所有未被避險覆蓋的燃料，都可能變得非常昂貴。雖然歐洲煉油廠可以提高航空燃料產量，但如果波斯灣供應長期中斷，其產量「」填補缺口。此外，高昂的海運費也使從其他地區進口燃料變得更不可行，而全球航空燃料價格又同時上漲。Amaar Khan他表示：「只有當荷姆茲海峽長時間保持封閉時，這才會成為航空公司的真正問題。如果海峽重新開放，價格可能會迅速下跌。」消費者旅遊專家Jane Hawkes指出，隨著夏季假期臨近，航空公司會將成本轉嫁給消費者，這對預算已經吃緊的家庭而言是沉重打擊。不過專家也提醒，已經購買機票並付清款項的旅客，航空公司應遵守原價，不應突然加收額外的「燃油附加費」。不過因為暑假本來就是旅遊價格較高的時期，而許多家庭的預算已因整體物價上漲而受到壓力。對於尚未訂購暑假行程的家庭而言，在通膨與能源成本雙重夾擊下，2026年暑期的出國開銷恐將顯著提升。