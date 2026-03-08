氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（8）晨最低溫是苗栗頭屋鄉10.1度，明（9日）下午至週二（10日）鋒面掠過、冷空氣南下，北台灣轉濕冷，週四（12日）下午又有「大陸高壓」前緣通過，本島平地最低氣溫有機會跌破10度以下。
今晨苗栗頭屋鄉10.1度！明鋒面襲台：北部、東半部轉有雨
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今日晨觀測資料顯示，東半部雲層厚較多，伴隨降水回波、大多在東側海上，大臺北東側及宜蘭有局部降雨。截至5：22本島平地的最低氣溫為苗栗頭屋鄉10.1度，各地區的平地最低氣溫約在11至13度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」影響，迎風面大臺北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大臺北西側多雲，新竹以南晴朗穩定；今日北臺偏涼微冷、中南部日夜溫差大，白天起各地氣溫略升。明（9日）上半天轉偏東風、水氣稍增，大臺北及東半部仍有局部短暫雨。明（9日）下午至週二（10日）鋒面掠過、冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北臺轉冷。
明晚起連2波冷空氣接力！低溫跌破10度、北台灣轉濕冷
明晚至週二晨，臺北測站將降至14度左右，而觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下，週二晚至週三晨、因「輻射冷卻」加成，還會再多降1度，應注意保暖。週三（11日）白天氣溫升，東半部仍有局部短暫雨的機率。
最新模式模擬顯示，週四（12日）下午「大陸高壓」前緣通過，大臺北有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷。週五（13日）起至下下週二（17日）「大陸高壓」的乾空氣影響，各地晴朗穩定；白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差很大。
吳德榮指出，週四晚、週五晨又有觸及「大陸冷氣團」（臺北測站≦14度）的機率，本島平地的最低氣溫再探10度以下。此外，週五起濕度也偏低，天乾物燥、山區掃墓需小心火燭。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
