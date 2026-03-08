我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭宗哲（二壘手）



陳晨威（左外野手）



費爾柴德（中外野手）



張育成（三壘手）



吳念庭（一壘）



林安可（右外野手）



吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）



林家正（捕手）



江坤宇（游擊手）





▲WBC大會官網提早暴雷！火球男古林睿煬（圖）將扛下明（8）日抗韓生死戰的先發重任，他的156公里火球將成為中華隊搶勝關鍵。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最終高潮！昨（7）日以14比0血洗捷克、保住晉級生機的中華隊，今（8）日中午12點將迎來最關鍵的「抗韓生死戰」。只要贏下這場比賽，並且壓低失分，中華隊仍有機會與日本隊攜手闖進複賽。稍早中華隊先發打序正式出爐，推派「火腿火球男」古林睿煬掛帥先發，而韓國隊則祭出擁有大聯盟百勝資歷的傳奇左投柳賢振應戰。今年2月下旬，古林睿煬在台北大巨蛋對戰日本火腿鬥士隊的交流賽中，展現絕對壓制力。他首局僅用少少的14球，就連續霸氣三振掉水谷瞬、萬波中正與雷耶斯等日職重砲，最快球速更狂飆至156公里，整場主投3局僅用46球，送出5次三振。而面臨背水一戰的韓國隊，則請出陣中最資深的「定海神針」柳賢振。這位曾在大聯盟道奇隊、藍鳥隊呼風喚雨的傳奇左投，雖然球速已不如巔峰時期，但他那神乎其技的控球能力，以及招牌的變速球與曲球，依然是所有打者的夢魘。先發投手：古林睿煬