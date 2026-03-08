2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最終高潮！昨（7）日以14比0血洗捷克、保住晉級生機的中華隊，今（8）日中午12點將迎來最關鍵的「抗韓生死戰」。只要贏下這場比賽，並且壓低失分，中華隊仍有機會與日本隊攜手闖進複賽。稍早中華隊先發打序正式出爐，推派「火腿火球男」古林睿煬掛帥先發，而韓國隊則祭出擁有大聯盟百勝資歷的傳奇左投柳賢振應戰。
古林睿煬火球壓陣！ 強碰韓國傳奇柳賢振
今年2月下旬，古林睿煬在台北大巨蛋對戰日本火腿鬥士隊的交流賽中，展現絕對壓制力。他首局僅用少少的14球，就連續霸氣三振掉水谷瞬、萬波中正與雷耶斯等日職重砲，最快球速更狂飆至156公里，整場主投3局僅用46球，送出5次三振。
而面臨背水一戰的韓國隊，則請出陣中最資深的「定海神針」柳賢振。這位曾在大聯盟道奇隊、藍鳥隊呼風喚雨的傳奇左投，雖然球速已不如巔峰時期，但他那神乎其技的控球能力，以及招牌的變速球與曲球，依然是所有打者的夢魘。
⚾ 中華隊抗韓先發打序：
- 鄭宗哲（二壘手）
- 陳晨威（左外野手）
- 費爾柴德（中外野手）
- 張育成（三壘手）
- 吳念庭（一壘）
- 林安可（右外野手）
- 吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）
- 林家正（捕手）
- 江坤宇（游擊手）
