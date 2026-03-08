我是廣告 請繼續往下閱讀

德黑蘭的高壓立場

衝突造成的平民傷亡

伊朗內部的矛盾訊號

議長的最後通牒

伊朗戰事持續一週，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日對遭到伊朗攻擊的鄰國致歉，並稱臨時領導委員會已暫停批准對鄰國的襲擊。不過伊朗強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）表示，伊朗將繼續針對那些為其敵人提供據點、讓敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國進行打擊。根據法新社報導，艾杰聲稱，伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，該地區部分國家的地理位置正被公開或秘密地提供給敵人使用。他進一步補充道：「政府與體制的其他支柱已達成共識，對這些目標的沉重打擊將會持續進行。」艾杰是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於2月28日美以空襲中喪生後，獲任臨時領導委員會的三名成員之一。該委員會目前暫代最高領袖權力，負責在新領袖產生前維持政權運作。自戰事爆發以來，伊朗反覆針對其海灣鄰國發動空襲，部分攻擊目標甚至瞄準了民用基礎設施。截至目前，已有在海灣國家中喪生，其中7人為平民。其中，科威特一名11歲女孩在住宅區不幸被空襲碎片擊中身亡。儘管軍方與司法首長態度強硬，裴澤斯基安7日稍早曾為伊朗襲擊鄰國的行為表示道歉，並承諾除非這些國家的領土被用於攻擊伊朗，否則將保持克制。不過海灣國家一再聲明，其領土並未被用於攻擊伊朗，且在戰爭爆發前就已多次強調不會允許此類行動。儘管如此，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）仍表示，只要美國基地存在於該地區，各國就不會迎來和平。他強調，「所有官員與人民在這一原則上是團結一致的。」