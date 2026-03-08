我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽C組預賽中，中華隊賽程從3月5日到3月8日，連續4天都在東京巨蛋有比賽，但每場賽事現場都湧入上萬台灣球迷到場支持。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

🟡2026世界棒球經典賽中華隊賽程

▲經典賽中華隊賽程、C組戰績表。（圖／NOWNEWS社群中心製）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事如火如荼開打，中華隊接連對上澳洲、日本與捷克，今（8）日將於台灣時間上午11點對上韓國隊，每場比賽都有上萬台灣球迷到場支持，但有一名台灣球迷在賽後自動自發，沿路將座位上殘留的垃圾撿起，甚至笑說「要有道德！」超有水準的一幕不只台灣人讚賞，更被日本網友轉發，大讚「這就是我喜歡台灣的原因」。有台灣球迷日前在Threads上傳一段影片，當日剛好正逢3月6日中華隊對上日本的大戰，一名頭戴藍色中華隊球帽的男球迷，在比賽結束散場結束後，手上拿著塑膠袋，沿路將座位上殘留的垃圾隨手撿起，一旁的老婆見狀還忍不住幽默笑說「清道夫是你嗎」，這名超有素質的男球迷則回應「要有道德」。這段影片不只台灣人大力稱讚，也有日本網友發現後轉發該則影片，讚賞這名球迷素質極高，「這就是我喜歡台灣的原因」、「我想按讚一萬次！台灣的球迷們太棒了」、「我覺得台灣球迷即使輸了，也能保持如此高尚的品格，這很棒」。本次WBC經典賽C組賽事中，中華隊賽程從3月5日到3月8日，連續4天都在東京巨蛋有比賽，但每場賽事現場都湧入上萬台灣球迷到場支持，球場內外都瀰漫熱烈氣氛，遠在日本的東京巨蛋瞬間變成台北主場，驚人程度讓多家日本媒體感到震撼。不過相關亂象也在網路上引爆話題，過去就有球迷表示，雖然在國外看到這麼多台灣人十分新鮮，但隨著人數迅速增加，他所在的飯店大廳也逐漸變吵雜，也有民眾提到，部分台灣球迷在現場看球時，在非應援區仍站起來看球，還有少數球迷在離場時直接將垃圾留在原地就離開，感嘆「既然穿台灣裝備，就不要丟臉」，呼籲前往看球的球迷們多留意當地文化與注意公共秩序，提醒出國看球賽的一舉一動都代表著台灣人。3月5日（四）：中華隊V.S澳洲（台灣時間上午11時）3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）