2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日迎來預賽最終戰，交手宿敵韓國隊，韓國隊推出38歲老將柳賢振先發，中華隊總教練曾豪駒表示，對於韓國隊安排不意外，「之前會議上有討論過，不管面對怎麼樣的投手，就是想辦法突破他，掌握他失投，棒球就是這樣掌握細節越好的人就會越有好的結果。」此役雙方分別推出旅日投手古林睿煬與老將柳賢振，曾豪駒表示，「柳賢振他算是經驗老到的投手，過去對中華隊的投球都有看到我們也都知道他的球路，經過情蒐會議都有去掌握他的情資，看選手當下有沒有辦法去執行他的策略。」曾總直言，不意外韓國隊推出柳賢振，「我們並不意外，之前會議上有討論過，不管面對怎麼樣的投手，就是想辦法突破他掌握他失投，棒球就是這樣掌握細節越好的人就會越有好的結果。」曾總指出，前役選手們發揮觀察力做出判斷，「在昨天贏球，希望昨天好的狀況延續到今天，跟韓國對戰，他們也有看到昨天比賽，會多加注意，我們就是下去攻擊的時候，把握失投球，把你該掌握的東西掌握好。」