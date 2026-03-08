又有冷氣團報到，低溫恐下探10度，外套出清優惠別錯過！小資族最愛的平價服飾「NU V」，主打百元服飾高CP值，但NU V表示2026年5月1日起將併入NET通路販售，最後下單時間到3月19日上午10時。目前官網舉辦線上出清4折，原先近千元的外套下殺到392元，多款嬰兒服飾更只要38元，想撿便宜的民眾快把握機會。
NU V結束營運！外套價格砍半「980元→392元」
平價服飾「NU V」是NET創立的網路品牌，不過因營運調整將收掉官網，目前包括女裝、男裝、童裝、嬰兒服飾都全面祭出「1件4折」出清活動。隨著天氣又要變冷，剛好能趁這時補貨便宜外套。
女生外套有泰迪毛絨連帽外套原價要980元，單件下殺至392元；而毛料V領外套也從850元降至340元，日系外套從840元砍至336元。可惜男生外套、青少年外套已無出清，目前並未有特價款式。
NU V清倉必買亮點！嬰兒包屁衣38元
除了女性外套破盤出清，清倉必買亮點還是在嬰兒服飾，像是Baby輕羽棉連帽外套從690元降至276元，價格幾乎等於一件上衣；保暖背心兩百元有找、內刷毛的雙面穿背心更只剩下62元。
天冷必備的基本款如內刷毛大學T恤、珊瑚絨上衣也都跌破百元，單件78元就能入手；另外還有Baby珊瑚絨套裝，衣服加褲子整套134元，以及連身衣118元，寶寶包屁衣38元。只是尺寸已不齊全，想撿便宜也得碰運氣。
NET旗下NU V將收攤！官網3月19日最後下單
台灣平價服飾品牌除了UNIQLO、lativ、NET之外，近年來「NU V」靠著超殺價格斬獲一票死忠粉絲。NU V是NET在2020年推出的網路品牌，主攻線上銷售模式，並沒有實體門市，只在線上官網販售。商品涵蓋男裝、女裝、童裝與嬰兒服，由於省去實體門市的營運成本，整體售價甚至比NET門市更便宜，吸引不少消費者關注。
可惜NU V發出營運調整公告，NU V商品將於2026年5月1日起，整併於NET通路販售，NU V官網最後下單日只到2026年3月19日上午10時止，在此之前的訂單將依序出貨。
📍NU V併入NET營運時程
◾NU V官網最後下單日：2026年3月19日10:00，將依序完成出貨。
◾NU V會員紅利金、抵用券、折扣碼使用截止日：2026年3月19日10:00
◾NU V官網營運截止日：2026年5月1日
NU V出清實際購買經驗：童裝平均164元很划算
《NOWNEWS》記者曾有多次NU V購買經驗，這次也把握「1件4折」出清活動為小孩添購新衣，官網達799元免運費，這次共入手5件商品，包含多款春夏女童洋裝、男童縮口褲，合計818元，平均單件164元，以童裝來說頗為划算。
根據過去消費經驗來看，物流配送速度約在3至4天內送達，收到的商品與官網圖片差異不大，洗滌後也沒有褪色情況。但衣服質料確實較薄，NU V的衣服穿久洗久後較容易有「荷葉邊」的狀況出現，雖不如UNIQLO、lativ的耐久度，但特價時入手通常只要一半價格。
媽媽哀號「撿便宜沒了」！庫存少、10分鐘賣光
NU V將結束併入NET的消息傳出後，不少媽媽哀號：「東西算滿便宜的，可惜了」、「有些NET的商品會放到NU V裡，然後還有折扣比較便宜，我都很常去撿便宜，現在要整併到NET裡，不是說不好、折扣飛走了🥲」。目前官網許多出清商品只剩零星尺碼，有時還在下單先放進購物車，10分鐘後就賣光消失，建議挑好尺寸趕緊快狠準結帳。
🟡NU V出清狂降4折一次看
◾NU V女裝4折
◾NU V男裝4折
◾NU V童裝4折
◾NU V嬰兒服裝4折
資料來源：NU V官網
《NOWNEWS》記者曾有多次NU V購買經驗，這次也把握「1件4折」出清活動為小孩添購新衣，官網達799元免運費，這次共入手5件商品，包含多款春夏女童洋裝、男童縮口褲，合計818元，平均單件164元，以童裝來說頗為划算。
根據過去消費經驗來看，物流配送速度約在3至4天內送達，收到的商品與官網圖片差異不大，洗滌後也沒有褪色情況。但衣服質料確實較薄，NU V的衣服穿久洗久後較容易有「荷葉邊」的狀況出現，雖不如UNIQLO、lativ的耐久度，但特價時入手通常只要一半價格。
NU V將結束併入NET的消息傳出後，不少媽媽哀號：「東西算滿便宜的，可惜了」、「有些NET的商品會放到NU V裡，然後還有折扣比較便宜，我都很常去撿便宜，現在要整併到NET裡，不是說不好、折扣飛走了🥲」。目前官網許多出清商品只剩零星尺碼，有時還在下單先放進購物車，10分鐘後就賣光消失，建議挑好尺寸趕緊快狠準結帳。
