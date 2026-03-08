我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊「台灣隊長」陳傑憲在3月5日的「台澳大戰」因觸身球導致左手食指遠端骨裂，目前只能在板凳觀賽，不過他企圖心強烈，仍抱持著上場的心態。中華隊總教練曾豪駒今（8）日賽前表示，陳傑憲是否上場仍要評估，但他直言，不想因為國際賽賠上選手的職業生涯，「我們要對選手負責。」陳傑憲在首場交手澳洲隊的比賽，被左投奧洛林（J. O'Loughlin）150公里火球擊中左手食指，導致遠端骨裂。不過在「台日大戰」，陳傑憲拿著手套在外野守備，前役遭遇捷克，賽前陳傑憲更拾起球棒，走上打擊區練打，且打出3支越過大牆的全壘打，陳傑憲拚戰精神也獲得全場球迷的掌聲、歡呼聲。陳傑憲昨日賽前受訪時表示，自己有非常強烈的企圖心上場，但一切的安排仍要尊重教練團，「後續我不知道會怎麼樣，但至少我把自己隨時準備好。畢竟企圖心還是蠻強的，我自己認為我還蠻想在場上表現，不管好壞，但至少我還能站在場上。所以我盡我目前最大的能力去做好這件事情。」今日曾總又被問到此役陳傑憲是否會重返球場，聽到問題後，曾總笑了，「這個問題很好。我相信傑憲是一位鬥志非常高昂的選手，假如他可以上場一定可以激勵全隊士氣。」但曾總直言，基於之前的原則，「我們要對選手負責，不想看到選手因為傷，在季賽又要（休息）更久時間。」曾豪駒認為，選手的生命會比一場輸贏更重要，「他有強烈意識想要出賽，我們必須多重考量，所以這部份我們會再商議。」最終陳傑憲能否在「台韓大戰」上陣，仍有待觀察。