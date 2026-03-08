我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC大會官網提早暴雷！火球男古林睿煬（圖）將扛下明（8）日抗韓生死戰的先發重任，他的156公里火球將成為中華隊搶勝關鍵。（圖／記者葉政勳攝）

▲台韓大戰今（8）日即將上演，南韓隊確定推派陣中資歷最顯赫的「怪物左投」柳賢振掛帥先發，迎戰中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽來到最終日。今（8）日中午12點，中華隊將迎來攸關晉級的「抗韓生死戰」。昨天經歷「晚接午」地獄賽程考驗的中華隊，成功以14：0狂勝捷克；而今天，這個嚴酷的體能考驗輪到了韓國隊身上。透過特派記者在東京巨蛋的賽前直擊，韓國隊打線似乎浮現了疲態。在短期的高張力國際賽中，「晚接午」的賽程安排對球員的體力消耗影響非常巨大。昨晚韓國隊才剛結束與日本武士隊的高強度賽事，休息不到12小時，今天一早又必須立刻來到東京巨蛋熱身，準備迎戰氣勢正旺的中華隊。特派記者稍早在場邊近距離觀察了韓國隊賽前的大會官方打擊練習（BP）。令人意外的是，向來以「強力棒球」與長打火力著稱的韓國重砲群，今天的打擊狀態看起來普通。相較於前幾天練打時頻頻將球扛出全壘打牆外的震撼畫面，今天韓國打者在揮擊時，明顯少了那股一棒擊沉的爆發力，韓國打線似乎在連續高壓賽事下顯露疲憊，也暗示了他們今天的長打威脅可能將會打折。韓國隊賽前練打出現疲態，對即將掛帥先發的中華隊王牌「火球男」古林睿煬來說，絕對是一大利多。古林睿煬高達157公里的極速火球將會變得更加致命，只要古林能勇於攻擊好球帶、搶下球數絕對領先，中華隊非常有機會在開局就徹底壓制住這支疲憊的太極虎。曾豪駒表示，「柳賢振他算是經驗老到的投手，過去對中華隊的投球都有看到我們也都知道他的球路，經過情蒐會議都有去掌握他的情資，看選手當下有沒有辦法去執行他的策略。」