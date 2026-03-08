美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）一度拒絕任何程度的參與，引發美國總統川普（Donald Trump）不滿。即使現在美國已開始使用英國境內與海外基地，執行與伊朗衝突相關的特定軍事任務，不過川普仍大酸英國，更直呼「不需要英國的航空母艦了」。
根據衛報報導，英國官員表示，鑑於美、以、伊衝突引發的局勢升級，他們正準備部署航空母艦前往中東。英國國防部發言人稱：「威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）一直處於極高戒備狀態，我們正進一步提升其整備度，縮短出航所需的準備時間。」
川普的社群媒體砲火
不過川普對於英國在美以聯軍襲擊伊朗的初期未能提供即時支持一事仍感到不滿，並發起了新一輪的尖銳批評。他在社群媒體上寫道：「英國，我們曾經偉大的盟友，或許曾是當中最偉大的一個，終於開始『認真考慮』派遣兩艘航空母艦前往中東了。沒關係，施凱爾首相，我們現在已經不需要它們了。」
川普更稱：「但我們會記住這件事。我們不需要那些在我們已經贏得戰爭後才加入的人！」
英國立場的轉變
在川普發表這番言論之前，英國的態度曾出現了動搖。
英國最初拒絕了美國的請求，不允許其使用基地。後來英國改口，允許美軍出於「特定且有限的防禦目的」使用位於英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合基地狄耶戈加西亞（Diego Garcia）。
費爾福德基地長期被用作美軍戰略轟炸機在歐洲的前進部署據點，而狄耶戈加西亞則是美國在印度洋最重要的軍事樞紐之一。
在川普發表聲明的幾個小時前，英國國防部宣布，四架美國轟炸機於週五（6日）和週六（7日）降落在英國皇家空軍基地，並已「開始使用英國基地」執行行動，「以阻止伊朗向該地區發射飛彈，因為這正在危及英國民眾的生命安全」。
國內政治壓力
施凱爾領導的工黨成員對軍事介入戰爭持謹慎態度。批評者認為，施凱爾將國內選舉考量置於傳統上重視美英「特殊關係」的外交政策之上。
法新社引用最新民調顯示，在1045名受訪者中，56％認為施凱爾不讓英國參與初期攻擊行動的決定是正確的，僅27％認為不正確。
我是廣告 請繼續往下閱讀
川普的社群媒體砲火
不過川普對於英國在美以聯軍襲擊伊朗的初期未能提供即時支持一事仍感到不滿，並發起了新一輪的尖銳批評。他在社群媒體上寫道：「英國，我們曾經偉大的盟友，或許曾是當中最偉大的一個，終於開始『認真考慮』派遣兩艘航空母艦前往中東了。沒關係，施凱爾首相，我們現在已經不需要它們了。」
川普更稱：「但我們會記住這件事。我們不需要那些在我們已經贏得戰爭後才加入的人！」
英國立場的轉變
在川普發表這番言論之前，英國的態度曾出現了動搖。
英國最初拒絕了美國的請求，不允許其使用基地。後來英國改口，允許美軍出於「特定且有限的防禦目的」使用位於英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合基地狄耶戈加西亞（Diego Garcia）。
費爾福德基地長期被用作美軍戰略轟炸機在歐洲的前進部署據點，而狄耶戈加西亞則是美國在印度洋最重要的軍事樞紐之一。
在川普發表聲明的幾個小時前，英國國防部宣布，四架美國轟炸機於週五（6日）和週六（7日）降落在英國皇家空軍基地，並已「開始使用英國基地」執行行動，「以阻止伊朗向該地區發射飛彈，因為這正在危及英國民眾的生命安全」。
國內政治壓力
施凱爾領導的工黨成員對軍事介入戰爭持謹慎態度。批評者認為，施凱爾將國內選舉考量置於傳統上重視美英「特殊關係」的外交政策之上。
法新社引用最新民調顯示，在1045名受訪者中，56％認為施凱爾不讓英國參與初期攻擊行動的決定是正確的，僅27％認為不正確。
https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/07/trump-starmer-iran-criticism
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。